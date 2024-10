El Lleida s'acomiada de la Copa del Rei al caure contra el Barakaldo

El Lleida CF es va acomiadar ahir de la Copa de bon començament, després de caure davant del Barakaldo al Camp d’Esports (1-3), en un partit en el qual el conjunt basc va exhibir la sobrietat i l’ullal d’un equip de Primera RFEF per passar de ronda. El Lleida hi va posar tota la fe que va poder, va provar de proposar i moltes vegades no semblava que milités en una categoria menys que el rival, però les desatencions de la línia defensiva el van condemnar i van provocar que, un any més, l’etapa del Lleida acabi a primera ronda, sense enfrontar-se a un Primera divisió.

En els primers minuts, el Lleida va veure com l’equip de superior categoria dominava i arribava a l’àrea d’Iñaki. La majoria dels xuts van acabar fora, però el porter local va haver d’intervenir en una vaselina d’Urko, que va provar de sorprendre’l i li va enviar la pilota a les mans. El conjunt blau semblava condemnat a resistir enrere davant d’un Barakaldo que sabia com trencar la defensa. Tanmateix, els vents van canviar després de l’ocasió més clara fins llavors, que va ser per al Lleida quan Diego Iglesias es va treure un gran xut des de la dreta que es va estavellar al pal. Era el minut 23, i des d’aleshores el Lleida es va convertir en el dominador, però va rebre una gerra d’aigua freda quan millor jugava. En una pilota llarga, Iñaki va sortir en fals i va veure com Buján el batia per dalt perquè Revilla empenyés a gol una pilota que botava amb suspens cap a la porteria (0-1). Les males notícies al Camp d’Esports no es van acabar aquí, perquè just després, Iglesias, el jugador més en forma de l’atac blau, va haver de ser substituït per lesió. El Camp d’Esports va quedar gelat i el duel va morir fins arribar al descans. Malgrat la pausa i els canvis del Lleida, l’arrancada del segon temps va ser una continuació del primer, amb un Barakaldo que controlava el ritme i un Lleida incòmode, que no trobava la precisió, tampoc en una ocasió clara de Naranjo al 53.El conjunt lleidatà va arriscar pujant la línia defensiva, però va cometre molts errors en les pilotes llargues visitants.

En el que semblava menys perillós, una falta des de camp del rival, Santiago va arribar sol des d’enrere i va anotar un 0-2 que semblava matar el partit.Tanmateix, el Lleida va tirar de fe i va retallar distàncies en un gol rocambolesc. Una centrada d’Unai des de línia de fons va acabar al travesser, el porter va treure la segona acció, però es va quedar descol·locat i no va poder treure el posterior xut llunyà de Cortijo (1-2). El Lleida va continuar jugant bé i va vorejar l’empat, quan Juanan, sense oposició, va definir d’una forma horrible el que semblava un gol fàcil amb el porter fora de lloc. I com en la primera part, la decepció va tornar a arribar per dos, perquè tres minuts després Santiago va establir l’1-3 en un altre error de marques del darrere lleidatà per sentenciar l’accés per a un Barakaldo que en la prèvia va tenir un gest amable amb un altre equip de la ciutat, el Pardinyes, amb el qual es van intercanviar bufandes per la seua coincidència de colors.

“El partit mostra per què el rival juga en una cateogria més que nosaltres.” Així va resumir el tècnic del Lleida, Marc García, la seua anàlisi sobre el partit d’ahir davant del Barakaldo, del qual va destacar que “a nivell competitiu han estat molt millors que nosaltres”.

“Ells no ens han regalat res, tot el que hem fet ho hem hagut d’aconseguir nosaltres. I nosaltres sí que els hem fet molts regals. Si comets errors bàsics és gairebé impossible guanyar contra un rival de superior categoria. Hi ha hagut moments en què estava igualat, però la diferència és que hem regalat molt més que ells”, va ampliar el tècnic.A més, l’entrenador va lamentar que “quan ens han marcat el 0-1 estàvem bé, atacàvem bé la seua profunditat i sortíem de la pressió”, però va reiterar que “hem tingut ocasions i en moments ha semblat que el partit estava igualat, però ells no ens han regalat res i nosaltres els hem donat fins i tot l’espatlla. En moments ho hem posat molt fàcil, massa”.A més, va deixar clar que “els errors en defensa no em preocupen en excés, perquè en Lliga hem defensat bé i som l’equip menys golejat”.

Per la seua banda, l’entrenador d’Alzira també va tenir un record pel mal moment que està passant la província de València per l’impacte de la dana. “Els valencians estem tristos perquè és un moment fotut per a nosaltres. Vull enviar una gran abraçada a la gent de la meua terra. Portem moltes dècades treballant molt fort i segur que tirarem endavant”, va dir.

El Girona es passeja i Sant Andreu, Olot i Europa donen la campanada

El Girona no va tenir problemes al golejar l’Extremadura (0-4), mentre que Sant Andreu, Olot i Europa, que juguen a la Lliga al grup del Lleida, van donar la campanada a l’eliminar tres Segones divisió com el Mirandés (2-1), el Còrdova (1-1, 4-3 als penals), i l’Albacete (2-1).Pel que fa a altres resultats, el Sevilla va resoldre per 0-3 davant de Las Rozas, igual com va fer el Celta de Vigo amb golejada contra l’UD San Pedro (1-5), mentre que el Leganés va patir per batre per 1-2 el Ciudad de Lucena. Igualment van passar a trenta-dosens de final el Gimnàstic de Tarragona, la Cartagena, el Marbella i el Burgos. De la resta d’encreuaments, va destacar la victòria per la mínima de l’Sporting de Gijón en la seua visita al Numància, l’aconseguida per l’Elx per 0-3 al camp del Coria i la firmada per l’Almeria per 1-2 davant el San Sebastián de los Reyes, així com les golejades de l’Unionistas de Salamanca contra l’Utebo (0-4) i del Ieclà Esportiu davant del Laredo (0-6).