Dee Bost ja és fora de l'Hiopos Lleida

L'Hiopos Lleida i Dee Bost han signat aquest dijous al matí la rescissió del contracte, posant així el punt i final al culebrot del base nord-americà amb el club lleidatà. Els responsables de l'Hiopos Lleida porten dies negociant amb el jugador la seua sortida, després que no hagi complert les expectatives que s’havien dipositat en ell. Dee Bost, de 35 anys, ja no va viatjar amb els seus companys, "per motius personals", al partit que l’equip va jugar i va guanyar diumenge a Lugo davant del Breogán (77-81) i la seua pròxima destinació apunta a la Lliga polonesa, en la qual ja va militar la temporada 2015-2016.

Dee Bost va arribar a l’Hiopos Lleida el mes d’agost passat i havia de ser, per la seua experiència, el director de joc de l’equip, però la seua implicació no ha estat l’esperada.