El lleidatà Pep Canyadell, a l'Europeu de pickleball

Hi ha qui diu que el pickleball és una forma de vida. Sembla una afirmació una mica exagerada, però les xifres als Estats Units són prou significatives. Encara que es va inventar a Seattle el 1965, enguany ja hi ha uns 25 milions de practicants. És un esport de pales que combina elements del tenis, pàdel, bàdminton i tenis taula, en el qual dos o quatre jugadors colpegen una bola per sobre d’una xarxa, buscant anotar punts i guanyar sets. La fascinació que desperta és extraordinària i s’està estenent pel món de forma fulgurant, també a Espanya i a Catalunya, mentre que ja hi ha un jugador lleidatà, Pep Canyadell, que ha cavalcat l’onada i a finals de novembre, entre el 22 i el 24, competirà a l’Europeu de Londres formant part de l’equip espanyol.

“A Espanya ja hi ha més de 10.000 persones que el practiquen i el creixement és exponencial”, assegura Canyadell, que va conèixer aquest nou esport made in USA quan va estudiar Finances a la Wingate University (Carolina del Nord) i més tard va fer un màster en Anàlisi de Dades a Grand Valley State University (Michigan). “Si la Federació Espanyola de Tenis ha inclòs el pickleball en la seua estructura és perquè hi veuen futur i no una moda passatgera”, assenyala Canyadell. Ell mateix va començar en el tenis. Primer al CT Urgell i després al CT Lleida. “Vaig anar als EUA a estudiar amb una beca de tenis i l’estiu de l’any passat vaig començar a jugar allà a pickleball i al setembre, també del 2023, vaig tornar a casa i vaig jugar diversos tornejos a Espanya i vaig veure que se’m donava molt bé”, explica. Ja és campió d’Espanya de dobles mixtos i subcampió estatal de dobles masculins. “És un esport bastant dinàmic, l’agafes ràpid i pots jugar amb qualsevol, tingui el nivell i l’edat que tingui. En aquest sentit és molt sociable i als EUA ja n’hi ha moltes pistes d’ús públic”, conclou.