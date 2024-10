Oriol Paulí assegura que mai “hem perdut la confiança, sabia que els resultats sortirien”

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El grau de tranquil·litat i confiança ha crescut notablement al si de l’Hiopos Lleida després de la victòria aconseguida a Lugo, la segona del curs i la primera lluny del Barris Nord, una cosa que “ajuda molt per continuar treballant i millorar. Guanyar sempre dona confiança i bon rotllo. Ara estem en un bon moment i esperem que la ratxa s’allargui”, va declarar ahir Oriol Paulí, un dels grans protagonistes davant del Breogán i que assegura que “estem en un bon moment, construint i agafant confiança, cada vegada creiem més en nosaltres, en el nostre joc, en els companys i això es reflecteix després a la pista. I a sobre amb victòries, però encara no hem fet res”, avisa.

El gironí també va deixar clar que, malgrat les tres derrotes inicials, mai hi va haver dubtes al si de l’equip. “Crèiem en el que estàvem fent, en l’equip. Òbviament sempre és millor guanyar que perdre, i quan guanyes et puja moral, però en cap moment hem dubtat o hem pensat que no ho podríem fer. Personalment porto molts anys en aquesta Lliga i veient l’equip com està construït sabia que els resultats sortirien i mai hi va haver dubtes, al contrari, hi havia confiança i ganes de millorar. Ara estem en un bon moment, però tampoc no ens podem confiar perquè hi ha molt nivell en aquesta Lliga, i quan no estàs preparat o estàs despistat és quan perds”, va dir.Sobre la seua actuació a Lugo, en què va ser determinant en els minuts finals amb els seus punts, va comentar que “no crec que sigui el meu rol ni la meua feina anotar, però evidentment si es pot anotar millor que millor, perquè sempre ajudes més l’equip. Com dic sempre, el meu joc no passa per aquestes actuacions sinó per ajudar l’equip en moltes facetes, però si ara he d’agafar el paper de ser més anotador, benvingut sigui”. També va destacar la confiança del seu entrenador. “El Gerard sempre m’ha fet molta confiança en el fet que tiri. De fet, portava un 0 de 5, però ell em va dir que tirés amb confiança, que eren bons tirs. Vaig ficar el primer i això em va animar i el segon que vaig intentar ja vaig veure la cistella més gran del que era i va entrar. Estic content, però no per mi, sinó per ajudar l’equip perquè són victòries que ens donen molt”, va sentenciar.

El club fa oficial que Hamilton es queda

L’Hiopos Lleida va fer oficial ahir a través d’un comunicat que Johnny Hamilton es queda a l’equip després que les proves mèdiques sobre el canell fracturat hagin sortit satisfactòries, com ja va publicar SEGRE dimarts passat. El pivot de Trinidad i Tobago seguirà un pla específic i s’espera que en dos o tres setmanes ja pugui jugar.D’altra banda, el club continua negociant la rescissió de contracte de Dee Bost, una vegada que el jugador va adduir problemes personals per no viatjar el cap de setmana passat a Lugo per jugar contra el Breogán. La direcció esportiva ja està buscant un substitut.