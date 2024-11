El Cadí busca el tercer triomf consecutiu abans de l'aturada

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu lluitarà aquesta nit (20.45) per sumar, abans de l’aturada de seleccions, la tercera victòria de la temporada, que seria consecutiva després de batre els dos equips gallecs, Celta i Ensino, que li ha permès fer oblidar les dos derrotes inicials davant de dos dels cocos de la competició, Girona i Perfumerías Avenida. El quadre urgellenc arriba en forma i amb la moral alta per mesurar-se, segons el seu tècnic, Isaac Fernández, a un dels equips més físics de la Lliga, el Gernika, que també té dos victòries com les lleidatanes. “Tenim un partit important abans de l’aturada i a casa, on sempre hem d’estar a un nivell competitiu alt. El que passa és que davant tindrem un senyor equip que també ve de guanyar els dos últims partits, un dels millors equips a nivell físic que ens podem trobar”, va avisar.

Fernández va insistir que “la clau estarà clarament en el físic. Elles volen portar un ritme alt de partit i són molt grans. Serà difícil dominar-los el rebot, però hem de ser conscients que no serà suficient amb un esforç en defensa, sinó que se’n necessitaran dos i fins i tot tres, sent sempre molt generoses en l’esforç perquè físicament és un equip que ens exigirà molt. No hi ha millor manera d’anar-nos-en a aquesta aturada que guanyant o, si més no, fent un bon partit”.

Una de les novetats del partit serà la presència per primera vegada en la convocatòria de Laia Raventós, fitxada fa poc més d’una setmana. “Estarà a la banqueta però la idea és que no jugui. Està cada vegada millor, però li queda encara una mica i no volem córrer cap risc perquè porta molt de temps sense jugar”, va dir Fernández.