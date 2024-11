Cancel·lat el Gran Premi de València

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gran Premi Motul de MotoGP del País Valencià, previst del 15 al 17 de novembre del 2024, ha estat cancel·lat a causa de les greus conseqüències de la dana que ha assolat bona part de la província de València, van informar fonts del Circuit Ricardo Tormo, ubicat a Xest, població afectada pel temporal.

A més, des de l’organització del campionat de MotoGP s’ha comunicat que s’està estudiant una nova seu i dates per allotjar la prova que tanca el calendari de MotoGP del 2024. Malgrat que els accessos i els aparcaments del Ricardo Tormo van resultar “seriosament danyats” dimarts passat per la dana, des de l’organització es considerava viable la reparació i celebració de la prova, però s’ha considerat que la situació general de la zona no aconsella la celebració d’esdeveniments i finalment ahir es va comunicar la cancel·lació de la prova.Val a recordar que els principals pilots de la graella, entre els quals el lleidatà Marc Márquez, s’havien manifestat contraris a la celebració de la cursa. Pel seu costat, el campió del món Pecco Bagnaia havia estat molt contundent: “Fins i tot a costa de perdre el títol, no estic disposat a córrer a València.”

D’altra banda, el pilot italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) va firmar ahir un registre d’1:57.679 durant la Practice única de MotoGP en el Gran Premi de Malàisia, penúltima cita del Campionat del Món de motociclisme, i que per un estret marge li va assegurar aquest primer lloc simbòlic al davant de l’espanyol Jorge Martín (Ducati), que a més va caure. Per la seua part, el lleidatà Marc Márquez (Ducati) va vorejar el límit i va superar el tall a l’acabar dècim.