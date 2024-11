El Lleida assalta el nou Sardenya

Publicat per pau osorio Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb aquest resultat, els de la Terra Ferma trenquen la invencibilitat de l’Europa al Nou Sardenya durant aquesta temporada i es col·loquen com a líder provisional a l'espera que els seus competidors disputin avui els seus partits.

A la primera part, el Lleida ha sortit al terreny de joc amb molta intensitat i ha aconseguit instal·lar-se al camp de l’Europa sense generar cap ocasió de perill. Amb discórrer dels minuts, l’Europa ha igualat les forces, però, al contrari que els blaus, han gaudit de grans ocasions per encetar el marcador. La primera, al minut 14 procedent d’un xut de Jordi Cano a boca de canó que ha acabat aturant de forma providencial el porter del Lleida, Iñaki Álvarez. Poc després, al 28, un remat de Alex Cano a la sortida d’un córner ha estat anul·lat per falta sobre Iñaki, després que la pilota s’acabés colant a la porteria defensada pels lleidatans. Malgrat el domini de la possessió de l’Europa, el Lleida ha buscat atacar amb contracops ràpids i després d’una recuperació al mig del camp dels de la Terra Ferma al minut 38, Adri Gené ha malgastat un mà a mà amb el porter rival en l’ocasió més clara pels lleidatans, que ha acabat enviant el partit al descans amb empat a zero.

A la represa, el Lleida ha firmat una actuació brillant en la qual ha dominat amb molta solvència als seus rivals. Durant els primers minuts de la segona part, Fran Pérez que ha entrat al partit per Juanan, ha gaudit de tres grans ocasions que han activat a l’equip. Poc després, al minut 50, Adri Gené ha estat a punt d’obrir el marcador, però una gran aturada de Flere ho ha evitat. Malgrat el gran rendiment del porter de l’Europa, el Lleida no ha parat d’insistir i al minut 67 Unai García ha aprofitat una passada d’Óscar Rubio al punt de penal per obrir el marcador al Nou Sardenya (0-1). Després d’aquest gol, la festa lleidatana no s’ha aturat i al minut 75, Unai ha finalitzat un brillant contracop que ha col·locat el 0-2. Tan sols dos minuts després, Fran Pérez, s’ha sumat a la festa amb un golàs que ha establert el 0-3 definitiu i li ha donat una victòria capital als seus.