Flick, partidari d'haver “suspès la jornada”

L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va ser un dels tècnics de Primera divisió que es va mostrar ahir partidari de suspendre la jornada a causa de la tragèdia ocasionada per les inundacions que la dana ha provocat al País Valencià, a més de zones d’Andalusia i Castella-la Manxa. “Si jo pogués prendre la decisió, potser hauria suspès la jornada. El que ha passat a València és una cosa similar al que va passar fa uns anys a Alemanya. Els donem suport, però suspendre la jornada és una decisió de LaLiga”, va defensar. Diversos tècnics (vegeu el desglossament) es van mostrar partidaris de no haver jugat.

El FC Barcelona i l’RCD Espanyol es veuen avui les cares a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (16.15), en la jornada 12 de LaLiga, en un derbi a què els blaugranes arriben pletòrics després de guanyar el clàssic en la jornada anterior i els blanc-i-blaus disposats a donar la sorpresa.Hansi Flick va dir que “sé el que vol dir un derbi, contra l’Espanyol serà un partit difícil per a nosaltres, després d’una gran setmana és important que juguem al 100 per cent com sempre, que ens centrem en la intensitat i demostrar la qualitat que tenim”, va assenyalar el tècnic en la roda de premsa prèvia.Va afegir que el seu equip ha sabut girar full després de guanyar el Bayern i el Reial Madrid la setmana anterior. “Ens hem preparat bé per al pròxim partit i quan guanyes és possible celebrar-ho però després cal centrar-se en el següent partit. El camí és llarg, ho estem fent bé, cal concentrar-se en el pròxim duel”, va afirmar. Va destacar també el treball de Pau Cubarsí i Íñigo Martínez al centre de la defensa per facilitar “l’estil” gens “fàcil” que busquen al camp.Per la seua part, Manolo González, entrenador de l’Espanyol, va explicar que “és un partit diferent i s’ha de prendre així”, afegint que “sortirem a defensar la samarreta amb orgull. Intentarem el que fem sempre, competir al màxim nivell. Toca córrer com a animals”, va admetre.

L’Osasuna va sumar ahir tres importants punts al vèncer per 1-0 el Valladolid gràcies a un solitari gol de penal del croat Ante Budimir, la qual cosa col·loca l’equip navarrès provisionalment a la quarta plaça. L’equip va dedicar la victòria a les víctimes de les inundacions de València i al seu entrenador, el valencià Vicente Moreno, en un partit que va dirigir el tècnic lleidatà Ramon Alturo, a causa de la sanció de Moreno i del segon entrenador, Dani Pendín. Vicente Moreno, nascut a la localitat valenciana de Massanassa, afectada per les inundacions, no va poder reprimir les llàgrimes en la roda de premsa de divendres prèvia al partit.

Els navarresos van sortir amb un joc elèctric que va assecar el Valladolid. Al minut 19 va arribar el gol després de revisió al VAR. Amb dos bloquejos del Valladolid, amb una espectacular parada de Hein pel mig, Budimir va ser enderrocat a l’àrea petita. El croat va firmar el seu sisè gol de la temporada, per dedicar-lo a les víctimes mortals i als afectats per la dana a través d’una samarreta que va recollir a la banqueta i que mostrava la frase “Fuerza Valencia”.

El Girona va patir ahir contra el Leganés a Montilivi, però va conquerir un triomf treballat per 4-3 que va servir perquè l’equip de Míchel, molt castigat per les lesions, frenés una ratxa de dos derrotes. La recaptació anirà a les víctimes de la dana.

“El millor missatge és ser als nostres llocs de treball”

Javier Tebas, president de LaLiga, va discrepar dels entrenadors que també es van mostrar partidaris de suspendre la jornada, com Simeone o Bordalás. “Creiem que en la terrible situació que estem vivint a Espanya, el millor missatge no és parar, tret de les zones afectades. El millor missatge és ser a primera línia en els nostres llocs de treball com tots els treballadors de la resta de sectors, donant visibilitat, generant recursos i explicant al món que hem de posar tots de la nostra part per tirar endavant”, va escriure Tebas al seu compte de X.Per la seua banda, Míchel, entrenador del Girona, va dir després de guanyar el Leganés que “no tenim res a celebrar perquè el partit no s’havia d’haver jugat”.

Els partits dels equips valencians, ajornats

Els partits dels equips del País Valencià d’aquesta jornada han estat ajornats pels efectes de les inundacions en aquesta zona. De Primera són el Vila-real-Rayo Vallecano i el València-Reial Madrid, mentre que de Segona són Castelló-Racing de Ferrol, Llevant-Màlaga i Eldenc-Osca. A Segona, el líder Racing no va passar de l’empat davant de l’Albacete (1-1) mentre que el Saragossa es va imposar per 2-1 al Granada.