L'Hiopos Lleida segueix en ratxa i guanya l'Andorra (80-70)

Els lleidatans han sortit a totes des de l'inici anotant els primers cinc punts, però la superioritat sobre la pista no es veia reflectida en el marcador on Andorra seguia molt a prop. Els errors en el tir lliure i la superioritat dels visitants en els rebots ha provocat que l'Hiopos Lleida arribes amb tan sols un 19-18 de marge al final del primer quart. Al segon quart, Andorra ha pujat tres marxes més, liderats per un Harding que ha arribat fins als 25 de valoració. Castigant de nou des del rebot i amb un gran encert anotant 28 punts. Han situat amb una última cistella de Harding el 39-46 al descans.

A la tornada de vestuaris ha baixat molt l'anotació per part dels dos equips i això ha permès als lleidatans seguir dins del partit tot i anar cada minut a remolc. El quart ha finalitzat amb un 64-70 que obliga als d'Encuentra ha buscat la remuntada. Dit i fet el Barris ha fet de sisè jugador, més un Villar espectacular en defensa i Bropleh que apareixia després d'un partit discret, s'han menjat l'Andorra amb un parcial final de 26-10 per guanyar el partit 80-70 i empatar amb els del Principat amb un balanç de 3-3 a la classificació