El Lleida, a assaltar l'imbatut Nou Sardenya

El Lleida CF afronta avui (12.30/Lleida TV i Lleida En Joc) un dels reptes més complicats de la temporada a domicili, ja que visita el camp de l’Europa, un fortí inexpugnable a la categoria, ja que des que el conjunt escapulat va tornar a la Segona RFEF la passada campanya encara no ha perdut en lliga com a local.

Així, el conjunt blau buscarà aconseguir el que encara no ha aconseguit cap dels seus competidors, superar a casa el renovat Europa que dirigeix Aday Benítez –malgrat que per un problema amb el seu carnet d’entrenador qui figura com a tècnic principal és Alberto González–. L’equip barceloní va fer play-off com el Lleida la campanya passada, en què sí que va perdre a casa davant del Betis B (1-3) i després del seu bon paper com a acabat d’ascendir, va perdremoltes de les seues peces principals.Tanmateix, es manté fort a casa aquesta campanya, amb 10 de 12 punts possibles sumats com a local, quan fora només en suma quatre. Així, l’Europa se situa un punt al darrere del Lleida, que ara mateix marca el play-off en cinquena posició, amb 15 punts. L’equip lleidatà també suposarà un gran repte per al rival, ja que el conjunt de Marc Garcia és l’únic equip d’entre les quatre principals categories del futbol espanyol que no ha encaixat cap gol fora de casa, després de quatre partits en els quals es manté invicte i ha sumat 8 punts.Així, el Lleida tractarà d’allargar la seua bona ratxa en lliga, en la qual encadena dos victòries, contra l’Elx Il·licità (0-1) i el Mallorca B (3-1), per també deixar enrere l’eliminació copera de dimecres davant del Barakaldo (1-3), que va venir acompanyada de males sensacions en la defensa blava.En canvi, l’Europa arribarà farcida de confiança al partit, perquè va ser un dels equips que va donar la sorpresa, eliminant l’Albacete (2-1), de Segona divisió, amb un gol de l’exjugador del Lleida Jon Neeskens per obrir el marcador.L’altre jugador escapulat amb passat blau, el lleidatà Noel Carbonell, es perdrà el xoc per sanció, després de ser expulsat diumenge passat davant de l’Eivissa (2-1). Al bàndol lleidatà, Iglesias se suma a la baixa de Mario Domingo, precisament ex de l’Europa.

Tres partits cancel·lats per la dana a València

La jornada ha quedat molt marcada per les afectacions de la dana a València, que ha obligat a cancel·lar tots els partits dels equips del País Valencià. Així, no es jugaran l’Elx Il·licità-Sant Andreu, el València Mestalla-Torrent i l’Alzira-Sabadell.