Revàlida al Barris Nord

L’Hiopos Lleida torna aquesta tarda (17.00) al Barris Nord per afrontar un important duel contra el Morabanc Andorra, després d’una setmana marcada pel cas Dee Bost. El club finalment va arribar a un acord de rescissió després que el base nord-americà adduís motius personals per no viatjar a Lugo, on el seu equip, malgrat tot, va aconseguir guanyar el seu segon partit de la temporada. Sense Dee Bost i esperant la recuperació de Johnny Hamilton, que no té data per al seu debut, l’equip de Gerard Encuentra buscarà la tercera victòria consecutiva abans d’afrontar dos exigents sortides, primer a la pista del Baskonia i després a la del Reial Madrid, dos equips de molt alt nivell que, tanmateix, no han començat bé la temporada pel que fa a resultats.

Al contrari que el seu rival d’aquesta tarda, un Andorra que arriba amb tres victòries al caseller, si bé, com va destacar Gerard Encuentra en la prèvia, en podria portar perfectament quatre, ja que va perdre en la seua visita a València en l’últim sospir. Després de caure en la seua estrena a casa davant del Gran Canària de forma clara, els de Natxo Lezkano han guanyat a Vitòria i van apallissar el Corunya al Principat, igual que van fer l’última jornada contra el Granada. “Haurem d’estar molt bé els 40 minuts”, va alertar el tècnic lleidatà, que es va desfer en elogis cap al joc dels andorrans. “Competeixen d’una forma espectacular. Han construït una plantilla que està molt ben compensada i estan jugant a un gran nivell”, va dir.

“Venim de dos victòries i juguem davant de la nostra gent, i sabem que això és un plus per a nosaltres”

Encuentra té clar que les opcions de victòria passen per “ser sòlids, jugar a un nivell d’energia alt i intentar minimitzar els seus punts forts, que són molts”, va assenyalar. També va reconèixer que “arribem una mica justos, perquè hem tingut amb molèsties algun jugador”, encara que va destacar que “arribem amb la moral alta. Venim de dos victòries consecutives i juguem davant de la nostra gent, i sabem que això és un plus per a nosaltres. Volem demostrar que a casa, si ens volen guanyar, hauran de suar. Estem mentalitzats a fer un bon partit”, va asseverar.L’Hiopos Lleida i el MoraBanc Andorra ja es van veure les cares durant la pretemporada al Trofeu d’Encamp. Va ser el primer amistós dels de Gerard Encuentra, que van perdre per un ajustat 85-80. El duel serà especial per a dos jugadors del quadre lleidatà amb passat al Principat, Oriol Paulí, el millor a Lugo, i Alex Madsen. En el bàndol rival, el tècnic Natxo Lezkano continuarà sense poder comptar amb el base Shannon Evans, però recupera Sekou Doumbouya, que s’ha perdut els últims quatre partits després de lesionar-se un genoll en la primera jornada. A més, Jerrick Harding arriba a la cita després de ser elegit l’MVP del mes d’octubre.

“Tradicionalment, el Lleida se’ns ha donat malament”

Natxo Lezkano, entrenador del MoraBanc Andorra, va avisar de la perillositat del partit contra l’Hiopos Lleida i va assenyalar que és un equip que “tradicionalment se’ns ha donat malament”, amb referència a la derrota a la Lliga Catalana de fa un parell de temporades quan els dos estaven a la LEB Or. El de Portugalete va apuntar que: “Ells arriben amb la màxima confiança. Es tracta d’un rival de la nostra Lliga i visitem la seua pista. Per tant, haurem d’estar amb un grau d’alerta elevat.”

Perden Girona, Breogán i Granada, tres rivals directes

La jornada d’ahir va ser del tot propícia per als interessos de l’Hiopos Lleida, que va veure com perdien tres dels seus rivals directes, Girona, Breogán i Granada, que es queden amb un triomf. Els gironins van caure a Badalona per 83-68, els de Lugo amb estrèpit a Saragossa per 111-53 i els nassarites a la seua pista davant del Bilbao per 72-84. La sorpresa la va donar el Baxi Manresa, que va infligir la primera derrota de la temporada al líder Unicaja, que va sortir apallissat del Nou Congost (109-69).