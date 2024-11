Gran remuntada a domicili

Publicat per Área 11 Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va aconseguir ahir una meritòria remuntada al camp de la Muntanyenca (1-2) per emportar-se tres punts molt importants d’un dels camps més complicats del grup, que ahir no comptava amb públic perquè el partit es va disputar a porta tancada per una sanció als locals. Així, l’equip del Pla d’Urgell allarga la bona ratxa, amb 7 punts dels últims 9, per col·locar-se sisè amb 12 punts, en una ajustadíssima classificació. L’heroi dels del Pla d’Urgell va ser Jofre Graells, autor d’un doblet decisiu després del descans per revertir el gol inicial de Pedrol en el minut 22.

Els primers minuts de joc van estar presidits per la igualtat. La Muntanyenca va voler la pilota i va buscar amb una mica més de convicció la porteria rival. Tanmateix, el Mollerussa es defensava amb ordre i no donava marge als atacants locals.El primer avís dels del Pla d’Urgell va arribar en un potent xut de Zourdine, però la pilota se’n va anar per sobre de la porteria. La resposta local va arribar als vint minuts quan Elhadji no va saber definir bé. Tanmateix, en una jugada directa del porter a Pedrol, va permetre al local engatillar un fort xut des de fora de l’àrea que va sorprendre Albert Batalla (1-0). A partir de llavors, el Mollerussa va haver de nadar contra corrent. Als visitants els costava generar ocasions, mentre que el rival buscava el gol de la tranquil·litat. Abans del descans, Elhadji hauria pogut ampliar el compte per al seu equip.Ja a la segona meitat, el Mollerussa va igualar el marcador malgrat que va començar millor la Muntanyenca. En la seua primera acció de perill, els lleidatans van empatar en una jugada a pilota aturada, un servei de córner que va acabar amb una rematada al travesser de Taffa i que Jofre Graells va convertir en gol en el rebuig (1-1).Aquesta diana va donar ales al Mollerussa, que va passar a dominar. Va ser llavors quan va aparèixer de nou Jofre per culminar la remuntada amb el seu segon gol (1-2). Es posava de cara el partit per als homes de Moha El Yaagoubi.A falta de deu minuts per a la conclusió del partit, el col·legiat va anul·lar un gol a la Muntanyenca per una falta clara dins de l’àrea d’Elhadji després d’un error d’Albert Batalla, que no va penalitzar els del Pla d’Urgell.

Moha: “Hem tingut mentalitat per poder capgirar el resultat”

El tècnic del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, es va mostrar “content pel pas endavant que ha fet l’equip. Hem tingut la mentalitat per poder capgirar el resultat i hem sabut gestionar alguna situació difícil en els minuts finals per aconseguir la victòria”, va assegurar. “Ha estat un partit força igualat. L’equip ha fet un gran esforç en el dia a dia, i ara som millors en espais reduïts i en l’acabament. Sabem fer mal al rival i això ens fa estar més a prop de guanyar”, va afegir el tècnic del Mollerussa, que aquest dimecres s’enfronta al Vilafranca (20.00) a la Copa Catalunya.