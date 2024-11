Un Lleida devastador

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida va aconseguir ahir un triomf de molt prestigi al camp de l’Europa (0-3), en una segona part magnífica dels de Marc Garcia, que es van emportar el partit gràcies a deu minuts devastadors que li van permetre assaltar un Nou Sardenya en el qual l’Europa no perdia un partit de Lliga regular des del febrer del 2023, quan militava a Tercera RFEF. Amb el seu triomf, i a falta de jugar els partits ajornats pel temporal dana, el Lleida és líder amb 18 punts, un per sobre de Sabadell i Sant Andreu, que no han jugat aquest cap de setmana, i manté la seua impecable ratxa lluny del Camp d’Esports, on es manté invicte i no ha encaixat cap gol en cinc partits jugats. La primera aproximació amb perill no va arribar fins al minut 15, quan el lateral Escoruela va servir enrere per a l’arribada de Jordi Cano. L’extrem va rematar des del punt de penal, però es va trobar amb una gran intervenció d’Iñaki. Passat l’equador del primer temps, Campins es va llançar a terra després de notar molèsties a l’isquiotibial de la cama esquerra i Òscar Rubio el va reemplaçar. La primera part va oferir poca més acció a part d’una ocasió claríssima de l’exescapulat Adri Gené per avançar el Lleida al 39. Solbes, que va firmar una actuació impecable tant en defensa com de passador, es va emportar una pilota dividida i després d’una conducció, va deixar sol Adri Gené, que amb tota la porteria per a ell, va disparar a la cama del porter local, que va evitar el gol lleidatà. En el segon temps, semblava que el Lleida havia sortit amb una marxa més que el rival. Fran Pérez, que havia entrat per Juanan, ja va fer més que ell en els primers cinc minuts al disparar tres vegades des de fora de l’àrea. El Lleida es veia superior i a l’hora de partit va muntar una jugada calcada a la clara del primer temps. Solbes va tallar un atac molt prometedor de l’Europa i en el contraatac, va tornar a deixar sol Adri Gené, que va tornar a topar amb Flere. Afortunadament, al 68 va arribar el premi quan Fran Pérez va filtrar una passada per a Òscar Rubio, que va rematar amb timidesa però va aconseguir el rebot i va servir enrere perquè Unai convertís el 0-1. En un altre contraatac, al 75, Naranjo va rebre sol dins de l’àrea, però el seu xut ras el va aturar el porter. Tanmateix, Unai va aprofitar el rebuig per definir ras i posar el 0-2. Amb els jugadors de l’Europa assimilant el cop, el Lleida va tornar a marcar dos minuts després mitjançant Fran Pérez. El madrileny va rebre una pilota a la frontal, va superar un defensa amb una bicicleta i es va plantar sol davant del porter per establir el 0-3, que va premiar la seua gran actuació en el segon temps.

Els últims minuts van ser de descontrol però el Lleida no patia enrere gràcies a un Solbes colossal. De fet, el Lleida va tenir el quart en una transició que Musa, que va debutar ahir, definís a centímetres de la creu de volea, ajornant només uns minuts l’èxtasi de la plantilla i l’afició blava per celebrar la tercera victòria seguida en Lliga.

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, va destacar que “l’equip ha fet una gran primera part malgrat el zero a zero. Però és que la segona ha estat millor, per això avui me’n vaig molt satisfet amb els meus jugadors”. El tècnic, que ahir complia el seu últim partit de sanció, va reiterar que “ja vaig dir que després del partit a Olot estàvem anant a millor i atansant-nos al nostre joc. Ja que crec que en els últims partits s’ha vist, amb les tres victòries seguides en Lliga, que hem fet un pas endavant”. Marc Garcia va destacar el treball individual de jugadors com Naranjo al declarar que “cal aplaudir el seu partit i apreciar tota la feina brut que fa, ens dona la vida”. I també va lloar Solbes, a qui va considerar “una aposta personal”. “M’alegro molt del seu bon moment i ja li tinc comentat que té nivell per a, almenys, una categoria superior”, va afegir el tècnic.

Va tenir paraules d’agraïment al seu cos tècnic i va afegir, en to sarcàstic, que “Guillem Beltrán [segon entrenador] té el millor balanç de victòries en aquesta categoria”.Per la seua part, Òscar Rubio va confirmar que “estic en plena forma, sempre treballo dur per estar bé físicament i poder estar a l’altura. El partit d’avui fa confiança tant als davanters com als defenses, que no hem encaixat encara a fora.” A més, el porter Iñaki Álvarez va declarar que “un porter ha d’estar preparat mentalment per quan falla, rescabalar-se al següent partit”.