Sentència en mitja hora

Mitja hora va tardar el Barcelona a encarrilar el derbi contra un combatiu Espanyol, que tampoc no va poder frenar l’equip de Hansi Flick (3-1), que després de golejar el Bayern Múnic i el Reial Madrid va allargar el seu romanç lliguer liderat aquesta vegada per Dani Olmo, autor de dos gols, i la màgia de Lamine Yamal.

Després d’una brillant primera part, el líder de LaLiga es va relaxar en la segona, la qual cosa va donar aire a l’equip blanc-i-blau, al qual van anul·lar dos gols per fora de joc. Malgrat acabar el partit amb bones sensacions, l’Espanyol, en la seua tornada a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, va ampliar la seua mala ratxa a LaLiga. L’Espanyol no guanya el Barça com a visitant des de la temporada 2008-09 i coquetegen amb el descens després de sumar 3 punts dels últims 21.Dos canvis va introduir Flick respecte al clàssic. Fort va suplir Kounde al lateral dret, mentre que Olmo va entrar per Fermín. No ho va notar l’equip blaugrana, llançat davant d’un Espanyol minvat per les baixes. L’Espanyol va fer el que bonament va poder en el primer temps. Perquè el Barça de Flick no contemporitza, ofega el rival amb la seua pressió i passa per sobre de les defenses rivals sense pietat. Poc va poder fer el porter Joan García, un dels puntals de l’equip blanc-i-blau, davant de la màquina perfecta de Flick. Si una setmana abans va anotar quatre gols en el segon temps per golejar el Reial Madrid (0-4), ahir en va tenir prou amb tres gols en la primera mitja hora per sentenciar. Aquesta vegada Olmo i Lamine Yamal, que abans del xiulet inicial va oferir a l’afició el premi Kopa a millor futbolista jove, van completar una actuació excel·lent en els primers 45 minuts. Tots dos jugadors van ser els protagonistes de la primera diana. L’extrem de Mataró es va inventar una assistència amb l’exterior de l’esquerra –un clàssic del seu repertori– i el de Terrassa, situat a l’interior de l’àrea, va batre Joan García (1-0, 8’).El Barça, sense prémer a fons l’accelerador, no va tardar a anotar el segon. Marc Casadó va repetir la passada profunda amb què Lewandowski va marcar el primer gol al Bernabéu, però aquesta vegada el receptor va ser Raphinha. El brasiler no va fallar, ja que va arribar a la pilota abans que ho fes Joan García, que va superar per dalt amb un suau toc (2-0, 24’). Onzè gol del davanter de Porto Alegre, que en quinze partits oficials ja supera els deu gols, que va anotar la temporada passada en 37.L’Espanyol va amenaçar el Barça amb una arribada vertical d’Omar que va rematar a la xarxa Jofre Carreras. Però el VAR el va anul·lar per fora de joc del centrador. Van despertar els de Flick després d’aquest ensurt. Quatre minuts va tardar Dani Olmo a transformar el tercer. Va recollir una pilota a la frontal i va afusellar el porter amb la destra (3-0, 31’). En la represa, el Barça, amb la ment ja en els pròxims dos desplaçaments, va desconnectar del partit i l’Espanyol, amb una jugada rematada per Aguado, ho va aprofitar per tornar a marcar en fora de joc. Va caure una altra vegada l’Espanyol en la trampa del Barça, que va veure com un altre gol del seu rival no pujava al marcador, també per fora de joc, per tretzena vegada aquesta temporada. L’Espanyol va tenir el premi a la seua insistència al minut 63 (3-1) amb una transició ràpida que va rematar Puado a centrada de Carlos Romero. El Barça va ser incapaç de reconnectar-se al partit però l’Espanyol no va trobar un segon gol i el líder va sumar un nou triomf.

Dures crítiques per mantenir la Lliga i Torres, afectat, no va jugar

Entrenadors i jugadors han criticat que no se suspengués la jornada de la lliga com a senyal de dol per les víctimes provocades per la dana. El Barça no va poder comptar ahir amb el valencià Ferran Torres que, en to molt crític, va dir que “no tinc forces avui ni d’anar a l’estadi a veure els meus companys jugar. Frustració i indignació amb els nostres governants, siguin uns o altres”.José Bordalás, tècnic del Getafe, va dir que “estan sent dies difícils. Passen les jornades i seguim en xoc. Veiem imatges, testimonis de tot tipus i fa por. No s’hauria d’haver jugat la jornada. S’hauria d’haver suspès. No té sentit jugar mentre s’està vivint la catàstrofe més gran de les últimes dècades”.Igualment dur es va mostrar Eder Sarabia, tècnic de l’Elx, l’únic equip del País Valencià que ha competit aquesta jornada a l’exercir com a visitant. “El que et demana el cos és ser allà, encoratjar. Em sembla trist que hàgim jugat”, va assenyalar Sarabia.

“Hem comès errors en el segon temps”

Hansi Flick va dir després del partit que “hem perdut una mica la confiança en el segon temps, quan vam cometre molts errors” encara que no va donar gaire importància a la davallada de l’equip a l’assegurar que són coses que “de vegades passen”. Va elogiar Dani Olmo, del qual va dir que “estem molt contents que estigui de tornada després de la seua lesió”.

Aitana i Yamal ofereixen els seus trofeus

Aitana Bonmatí i Lamine Yamal, guanyadors de la Pilota d’Or i el premi Kopa respectivament, trofeus que van mostrar, van ser homenatjats pels aficionats just abans del minut de silenci per les víctimes de la dana.

Vicente Moreno, amb la família a Massanassa

L’entrenador d’Osasuna, Vicente Moreno, va arribar ahir al seu poble, Massanassa, un dels més afectats per la dana, per ajudar la seua família. Són molts els jugadors valencians que estan ajudant en les tasques de neteja i rescat.

El Llevant reclama material de neteja

El Llevant va llançar ahir un missatge d’emergència en el qual reclama amb prioritat botes d’aigua i material de neteja per als damnificats per la dana. És un dels clubs que està recollint material per als damnificats.