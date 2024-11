Verstappen, més a prop

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Max Verstappen (Red Bull) va reforçar ahir el seu liderat al Mundial de Fórmula 1 al guanyar de forma brillant el Gran Premi de Sao Paulo. El pilot neerlandès, dissetè a la sortida, va protagonitzar una espectacular remuntada per firmar la seua vuitena victòria de l’any, guanyant al davant dels dos pilots d’Alpine, Esteban Ocon i Pierre Gasly, segon i tercer, respectivament. Fernando Alonso (Aston Martin) va ser catorzè malgrat un mal d’esquena i Carlos Sainz (Ferrari) va haver d’abandonar.

De cara al primer revolt, Norris va cedir el seu lloc de pole a Russell i, al darrere, Tsunoda es va col·locar tercer en lluita amb Ocon i Charles Leclerc. A l’altura de la volta 13, Verstappen ja era sisè i feia perillar el cinquè lloc de Leclerc. Poc es va moure la part de davant de la graella, fins que a partir la volta 27 tot va canviar. Hülkenberg (Haas) va fer una altra virolla, va quedar encallat en ple asfalt i va provocar que hi hagués un safety car. L’escenari havia canviat moltíssim i somreia als qui no havien parat encara a boxes, amb Ocon ocupant el liderat provisional. Verstappen i Gasly també se’n van beneficiar. Una vegada es va reprendre la cursa, en volta llançada i no en aturada, Mad Max va assestar el cop. Després que Sainz hagués d’abandonar a la volta 40, el líder del Mundial va tornar a aliar-se amb la fortuna i amb el seu talent arran d’un altre safety car. El neerlandès va avançar Ocon i Norris va sortir de la pista. Verstappen va amarrar el seu triomf mentre Ocon i Gasly van donar a Alpine un doblet al podi. Alonso es va quedar fora de la zona de punts i Oscar Piastri va acatar les ordres de McLaren per deixar passar Norris, sisè.