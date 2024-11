Victòria de prestigi a casa

Publicat per Joan Bové Verificat per Creat: Actualitzat:

El Balaguer va aconseguir una gran victòria (4-0) davant del Racing Vallbona, al qual va golejar, i continua molt ben situat a la taula en la qual ja és quart després d’encadenar la seua segona victòria.

El Racing Vallbona, un rival molt físic, hauria pogut avançat al minut 2, però no ho va aconseguir, i a partir d’allà, no va poder fer res davant del vendaval de joc dels rojillos, que van dominar durant els noranta minuts i van macrar dos gols en cada temps, mostrant superioritat davant d’un estireganyós rival però que no va trobar mai l’encert en els metres finals de les seues accions d’atac. Els visitants van recolzar les seues opcions en Sánchez, però aquest no va tenir la seua tarda, ja que, als dos minuts de joc, es va quedar sol davant de Peguero després d’un desajust defensiu local, però el seu xut va sortir molt desviat. Aquesta va ser la primera i única ocasió d’un Vallbona que va aguantar les envestides del Balaguer fins al minut 40, en el qual Jadiri se’n va anar per velocitat del seu defensor per marcar l’1-0. Amb el Balaguer bolcat a l’àrea del Vallbona i a un minut del final de la primera part, Soldevila va rematar una pilota que venia de la sacada d’una falta per aconseguir el 2-0 amb què es va arribar al descans.Després de passat pels vestidors i ja a la segona part, el Vallbona va acusar clarament el cansament per l’esforç fet en els primers 45 minuts i va veure com el Balaguer es va apropiar del partit, jugant a plaer i mostrant un alt nivell en el seu futbol. Al minut 73, Jadiri va marcar el segon gol del seu compte particular en el duel, que va significar el 3-0 al marcador. I tres minuts després va arribar el golàs de la tarda, obra de Joel Chiné, que de falta directa va sorprendre el porter visitant, i va aconseguir el quart i definitiu gol, que va tancar el marcador del partit.La victòria del Balaguer, segona consecutiva, el fa pujar una plaça a la taula, i ara és quart, a dos punts del Gimnàstic Manresa, a cinc del Martinenc i a sis del Júpiter, que és líder.

El Juneda va caure sense opcions (4-0) contra un poderós Martinenc, que ocupa la segona plaça de la classificació i a un sol punt del liderat. L’equip barceloní, amb jugadors de molta qualitat a les files, va sortir a resoldre com més aviat millor i es va avançar, per mediació de González, després de recuperar una pilota dividida i atacar amb encert el segon pal als vuit minuts de joc (1-0). Després del gol local va seguir un període d’igualtat en què el Juneda hauria pogut empatar el partit en un xut d’Oriol Masbernat des de fora de l’àrea, que va sortir desviat per poc. A quatre minuts del descans, els barcelonins van tornar a imposar la seua contundència a les àrees amb dos gols en accions gairebé consecutives. Primer Saro va rematar un córner (2-0), i tan sols dos minuts després, Gaspà va marcar el 3-0, també a la sortida d’un córner, que semblava deixar sentenciat el partit. Al 57, Tejada va marcar el 4-0. El Juneda, tot i que ho va intentar, i va disposar fins i tot d’algunes bones arribades a l’àrea, no va poder moure el marcador.

El Borges va aconseguir una important victòria (1-2) contra la Pirinaica, un rival directe que juga en un terreny de reduïdes dimensions que dificulta el joc.

El Borges havia preparat aquesta circumstància i va sortir mentalitzat i ben ubicat, encara que es va mostrar una mica espés amb la pilota als peus. La igualtat va ser la nota predominant en la primera mitja hora de joc, amb algunes aproximacions dels dos equips però sense perill real.A la segona part, el Borges va millorar en el control de la pilota i una jugada trenada de l’atac del Borges va ser culminada per Pol Ramon en el 0-1 al 47. La Pirinaica va empatar amb un gol de López al minut 53. Els locals van insistir en atac buscant el gol que els donés els tres punts. El Borges, per la seua part, es va defensar amb ordre, i quan l’empat ja semblava definitiu, una sacada de falta, sensacionalment executada per Guitart, va acabar entrant per l’escaire local per firmar l’1-2 definitiu al minut 94.

“És un triomf merescut que ens ha de donar molta moral”, diu Josete

A l’acabar el partit, l’entrenador del Balaguer, Josete, va mostrar la seua satisfacció pel gran partit fet pels seus jugadors: “És una victòria important, sobretot després de la que vam aconseguir fora de casa diumenge passat. Fa que consolidem la nostra posició a la taula i guanyem confiança”, va declarar. Sobre l’equip rival, el tècnic va assenyalar que “ells s’han mostrat com un equip molt físic, però hem gestionat bé els moments del matx”. Per acabar, Josete va afegir que “hem sabut jugar amb el marcador i amb el seu cansament i no els hem deixat fer el seu joc”.