Dos ors i una plata per a Lleida en el Campionat d'Espanya de pumptrack

Diumenge passat es va celebrar a Torrevella (Alacant) el Campionat d’Espanya de pumptrack, en el qual tres pilots lleidatans van aconseguir dos medalles d’or i una de plata. Roger Farré Peiró, de Torregrossa, va revalidar el títol de campió d’Espanya en categoria cadet per segon any consecutiu, mentre que el seu germà Marc, en la categoria infantil, va aconseguir el subcampionat. L’altra medalla d’or per a Lleida la va firmar Albert Sala Llovera, de la Fuliola, que es va imposar en categoria alevina.

Els tres venien de celebrar victòries en el Campionat de Catalunya de pumptrack i pumptrack kids que es va celebrar el cap de setmana anterior a Golmés, on tots ells van aconseguir la primera posició en les respectives categories.El campionat estatal a Torrevella va reunir prop de 200 pilots de tot l’estat espanyol i va estar envoltat d’una gran controvèrsia, a causa de la greu situació que es vivia a València a conseqüència de la dana. Alguns pilots i tècnics consideraven que la competició s’havia de suspendre, però es va celebrar igualment, malgrat que les condicions meteorològiques eren adverses. De fet, es va tenir reduir la carrera a una sola mànega cronometrada i es va cancel·lar l’entrega de premis.