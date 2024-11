A l'Hiopos li surt competència per fitxar un base escorta

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

La direcció esportiva de l’Hiopos Lleida continua sondejant el mercat a la recerca del jugador que cobreixi la vacant que ha deixat Dee Bost. De moment, no es descarta cap opció i, com ja va dir Gerard Encuentra en la prèvia del partit davant del Morabanc Andorra, es busca el millor jugador que hi hagi ara mateix al mercat i que s’adapti a les possibilitats econòmiques del club, ja sigui un base, que seria la prioritat, un combo amb dots de direcció o un escorta.

No obstant, la competència per aconseguir un jugador d’aquest perfil és molt gran en l’actualitat a la Lliga ACB. I és que fa dies que tant el Barça com el Reial Madrid busquen un reforç per a aquesta posició. El quadre blaugrana no té tanta pressa perquè la baixa de Nicolás Laprovittola, que es perdrà el que queda de temporada, l’ha cobert momentàniament amb el jove del planter Dame Sarr, que ja va jugar fins i tot a l’Eurolliga. Els blancs, per la seua part, necessiten un reforç després de la lesió del dominicà Andrés Feliz i el baix rendiment de Sergio Llull. Als dos grans de la Lliga es podria unir també el Morabanc Andorra, que té la posició de base molt tocada després de la lesió fa ja setmanes de Shannon Evans i recentment de Ferran Bassas i Rafa Luz, que diumenge davant de l’Hiopos amb prou feines va poder estar cinc minuts a pista.L’avantatge que té el conjunt lleidatà és que pot incorporar un jugador de qualsevol mercat, ja que encara té lliure una plaça d’extracomunitari. Així matix, s’espera que al llarg d’aquesta setmana es pugui avançar en el seu fitxatge.

Villar, el revulsiu de l’Hiopos, segueix al Top 5 de recuperacions

Rafa Villar és l’home de moda a l’Hiopos Lleida en aquesta arrancada de temporada. Malgrat que no figura en el primer lloc ni en anotació ni valoració, el base de l’Hospitalet s’ha convertit en només sis partits en una peça indispensable en els esquemes de Gerard Encuentra, com ja ho va ser la passada campanya a LEB Or. Villar ha estat clau en les tres victòries que té ara l’Hiopos, sent el revulsiu amb la seua empenta i defensa, que aquest diumenge va assecar Harding en l’últim període. Així, el base barceloní es manté al quart lloc de la Lliga en recuperacions, amb una mitjana d’1,8 després de les dos de diumenge. Bropleh, un altre dels destacats davant de l’Andorra, és el cinquè en triples, amb 2,7 de mitjana, i Cooke es manté en el quart lloc de rebots, amb 7,2 de mitjana.