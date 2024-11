Un visitant de rècord

Amb un devastador triomf per 0-3 al camp de l’Europa, el Lleida va allargar diumenge la seua magnífica ratxa fora de casa, on encara no ha encaixat cap gol després de cinc partits, que li permet ser líder provisional a la Lliga, un punt per sobre de Sabadell i Sant Andreu, que tenen un matx menys.

La seua imbatibilitat com a visitant és única entre les quatre principals categories del futbol espanyol –Primera i Segona divisions i Primera i Segona RFEF–, ja que el conjunt blau és l’únic dels 172 equips que conformen aquestes quatre categories que manté la porteria a zero fora de casa.Només se li atansen la Reial Societat, de Primera divisió, i l’Estepona, del Grup 5 de Segona RFEF, que el segueixen en el rànquing amb un gol encaixat fora de casa en tota la Lliga. En el seu grup, el conjunt blau és un dels dos únics invictes com visitants. L’altre és l’Alzira, que precisament va guanyar al Camp d’Esports (0-2) i suma també 11 punts fora.De fet, el Lleida ja tenia aquesta distinció des del seu últim triomf com a visitant –fa dos jornades davant de l’Elx Il·licità (0-1)–, i la va allargar de forma molt meritòria, perquè fins diumenge l’Europa havia marcat almenys un gol en tots els seus partits jugats.A més, tenia uns registres gairebé impecables a casa des del seu retorn a la Segona RFEF la passada campanya. Des d’aleshores, sumava 17 victòries i quatre empats a la Lliga regular –va perdre davant del Betis B (1-3) en el play-off–, de manera que la seua última derrota a casa va ser quan encara estava a Tercera RFEF, el febrer del 2023 contra el Peralada (0-1).Amb la victòria al Nou Sardenya, a més, el Lleida encadena tres victòries per primera vegada en la temporada i en el conjunt del 2024, malgrat haver estat lluitant fins al final de la temporada passada per l’ascens directe.L’última vegada que l’equip lleidatà va igualar aquesta ratxa de tres victòries consecutives va ser entre finals de novembre i a mitjans de desembre del 2023, quan va guanyar Andratx (3-0), Penya Independent (0-1) i Cerdanyola (3-0). L’esmentada bona dinàmica es va acabar, precisament, en la visita a l’Europa, que va posar fi al 2023 amb una clara derrota per 3-0.

La Reial Societat i l’Estepona, també de Segona RFEF, segueixen el Lleida amb un gol encaixat