“Cal guanyar partits”

El Barcelona visita avui l’Estrella Roja a Belgrad (21.00) en la quarta jornada de la Fase Lliga de la Lliga de Campions, un duel al qual el Barça arriba en plena ratxa de bon joc i resultats i que podria ser una trampa a desactivar, davant d’uns serbis que no tenen res a perdre i que busquen la campanada en forma de sumar els primers punts en aquesta Champions.

El tècnic blaugrana, Hansi Flick, va assegurar ahir que encara és aviat per pensar en la classificació a la Lliga de Campions, malgrat que va admetre que “l’objectiu” del seu equip és “acabar entre els vuit primers” i es va mostrar convençut de poder aconseguir-ho. “La classificació canvia molt després de cada jornada, ara l’important és guanyar partits. No sé ni en quina posició estem. Acabem de començar i, a l’acabar aquesta fase, esperem estar entre els vuit primers. Aquest és l’objectiu i crec que podem aconseguir-ho”, va afirmar.El tècnic alemany va afegir que el matx d’avui contra l’Estrella Roja de Belgrad serà “dur”, ja que es tracta d’“un bon equip” al qual “agrada jugar” i que compta amb “davanters ràpids”. “Haurem de pressionar la seua sortida de pilota, perquè els agrada tenir la possessió i, si no ho fem, seran perillosos”, va analitzar.Flick va destacar que el Barcelona “ha rendit fantàsticament l’últim mes i també a la primera meitat contra l’Espanyol” i va atribuir la davallada de rendiment en el derbi davant de l’Espanyol després del descans al fet que “quan vas 3-0 en el marcador tot sembla fàcil”.“Demà –per avui– afrontem una competició nova, la Lliga de Campions. Tots sabem com d’important és guanyar. El nostre objectiu i el de molts altres clubs és acabar entre els vuit primers. Cal millorar les coses que no vam fer bé, però pensant en positiu”, va subratllar.

Preguntat per la readaptació de Pablo Páez Gavira Gavi després de superar una greu lesió de genoll, Flick va respondre que “anirà sumant minuts amb el pas del temps i segons com siguin els partits”. I sobre el porter Wojciech Szczesny, va destacar que la seua “experiència” pot “donar estabilitat i ajudar” la resta de porters. “Quan el necessitem, estarà llest”, va afegir.

El Madrid va perdre ahir davant de l’AC Milan per 1-3 en la quarta jornada de la fase de Lliga de la Champions i va allargar la seua crisi de joc i resultats. Va encaixar una derrota perillosa per a les seues aspiracions europees en un partit en el qual sempre va abar darrere, pels gols de Malick Thiaw, l’exmadridista Álvaro Morata i Tijani Reijnders. Només Vinícius va poder marcar per al Madrid gràcies a un penal i el VAR li va anul·lar un gol en els minuts finals. L’Atlètic visita avui el PSG de Luis Enrique (21.00).

El PSV Eindhoven va apallissar ahir el Girona (4-0) amb gols de Ryan Flamingo, Malik Tillman, Johan Bakayoko i Ladislav Krejci en pròpia meta, en un duel que va exposar la fragilitat defensiva de l’equip de Míchel Sánchez. El matx va suposar el debut a la màxima competició continental del jugador lleidatà Jastin García, que en va entrar en el minut 79 al lloc de Selvi Clua.

Antonino Jastin García López (Lleida, 15 de gener del 2004) és fill de pare capverdià i portuguès i mare espanyola, i té doble ciutadania espanyola i portuguesa. La seua carrera esportiva va començar al planter del Lleida Esportiu, club en el qual va estar fins al 2019, quan va ingressar a les categories inferiors del Girona. per jugar al cadet A. El futolista lleidatà va debutar a Primera amb el Girona el març d’aquest any, en un partit davant de l’Osasuna.