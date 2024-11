La Mitja Marató de Lleida espera 1.700 participants

La Mitja Marató de Lleida celebrarà el proper dia 17 d’aquest mes l’edició número 31, en la qual espera la participació d’uns 1.700 atletes entre les diferents propostes, segons van explicar ahir els organitzadors durant la presentació, que va tenir lloc a les instal·lacions del Viding Ekke. Kike Borrás, membre de l’organització, va detallar que “esperem a la Mitja Marató uns 800 atletes, 500 més en la carrera de 5 quilòmetres i uns 400 en les carreres infantils, que es faran el dissabte dia 16”.

La primera cursa a disputar-se serà la de 5K, que començarà a les 9,30, mentre que la Mitja Marató ho farà a les 10.30. Tant la sortida com la línia de meta estaran situades davant de les instal·lacions del Viding Ekke, segons van explicar en la presentació, a la qual van assistir el regidor d’Esports Jackson Quiñónez; la diputada Sandra Castro; el president de l’Associació Esportiva Ekke, Pep Castarlenas, i membres dels patrocinadors, Branemark i 3K Carreteres.Borrás va assenyalar que la carrera provocarà restriccions de trànsit i va destacar que passarà també per zones en obres, com la rambla Ferran, de manera que va advertir de la importància de consultar el recorregut per minimitzar les afectacions. La prova compta amb la col·laboració de l’entitat Aspros i el Banc de Aliments i serà solidària amb les víctimes de la dana, per la qual cosa es destinarà 1 euro per cada participant per ajudar els afectats, amb la compra de diferent material, tema que gestionen directament amb l’exugador de bàsquet José Simeón, que ara és bomber (vegeu la pagina 35).

Una altra de les característiques de la Mitja Marató és que ofereix diferents premis en metàl·lic. Així, batre el rècord suposarà 800 euros. En la categoria masculina el temps a superar és 1 hora, 3 minuts i 56 segons i, en la femenina, 1h:12:39. També hi haurà 100 euros de premi als millors corredors locals i uns altres 100 a cada un dels tres primers que rebaixin l’hora i 10 minuts en la prova masculina i l’hora i 25 minuts en la femenina. Les inscripcions ja han superat el miler i un 16 per cent d’aquestes correspon a dones.