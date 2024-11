Nova exhibició del Barça

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça segueix amb la ratxa de victòries i a ritme de golejades guanyant ahir l’Estrella Roja (2-5) a Belgrad, en la quarta jornada de la Fase Lliga de la Lliga de Campions, per situar-se ja en zona d’accés als vuitens de final de la màxima competició continental i en una nit en què va saber desactivar la trampa de l’infern de Belgrad amb actuació destacada de l’assistent Jules Koundé.

Al Barça li va costar una mica més del que s’esperava desactivar la trampa però ho va fer a base de treball, esforç i constància. A més amb l’habitual punteria ofensiva dels últims xocs. Amb doblet d’un Robert Lewandowski que està ja acariciant, a un sol gol, el centenari de dianes a la Champions, a part dels gols d’Iñigo Martínez, Raphinha i Fermín López, aquest Barça continua sumant de 3 en 3 i ja és en zona de vuitens, a la sisena plaça i sent l’equip més golejador, amb 15 encerts, de la competició.Però el matx va començar amb ensurt. El Barça venia avisat per Hansi Flick, que va dir que no permetria cap altra relaxació similar a la de la segona part del derbi contra el RCD Espanyol. I van semblar no entendre-ho els seus homes en l’arrancada del xoc, amb un gol anul·lat per a l’Estrella Roja. Però, a poc a poc, l’equip blaugrana va agafar les regnes del duel, va començar a atacar i aviat, després d’avisar Lamine Yamal en el minut 8, al 13 es va avançar. I ho va fer a pilota parada, amb una rosca meravellosa del capità Raphinha des de la banda esquerra, en una llunyana falta lateral, que va rematar el central Iñigo Martínez. Però just abans de la mitja hora el joc va virar. Aquesta vegada l’Estrella Roja sí que va saber trencar la línia del fora de joc i va aconseguir l’1-1.Raphinha i Lewandowski van acudir al rescat d’un Barça necessitat. El brasiler va xutar ras, directe al pal, i el rebuig va ser per al killer polonès, que va fer l’1-2 poc abans del descans.El Barça va tenir tres bones ocasions en els primers 5 minuts de la represa, a les botes dos de Robert Lewandowski. El polonès va marcar en el minut 53 (1-3). I per segellar el triomf i deixar clar que Flick va saber canviar la cara al seu equip en el pas per vestidors, Raphinha es va afegir a la festa després d’una altra assistència de Jules Koundé (1-4, 55’).El Barça era l’amo i senyor del xoc. A l’Estrella Roja no li quedaven forces per córrer cap a la meta d’Iñaki Peña perquè havia de buidar aigua i tancar espais en defensa. Però el Barça, de nou amb un Jules Koundé que va firmar un particular trio d’assistències, va trobar l’1-5 gràcies a la fe d’un Fermín López que va entrar de refresc i va batallar com ningú a Belgrad. En un feu en el qual ja no estava Pau Cubarsí, al qual en una acció fortuïta van colpejar la cara i va haver d’abandonar el camp ensangonat.D’allà al final del partit encara es va poder veure un gol més, aquesta vegada d’un Estrella Roja que es va acomiadar d’una millor manera de l’enfrontament. Aquest Barça continua millorant i continua avançant amb força. Més enllà de LaLiga, que domina folgadament, en aquesta Champions l’equip sap guanyar on se l’obliga a fer-ho, com ahir a la nit a Belgrad, i també va guanyar el coco per excel·lència, que era el Bayern de Múnic. Aquest Barça, que s’agrada i treballa molt dur amb Hansi Flick, està ja amb 9 punts i provisionalment a la sisena plaça. En zona d’accés directe als vuitens de final.