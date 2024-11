Nova golejada del Vila-sana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tercer partit de Lliga, tercer triomf i tercera golejada. El Vila-sana va derrotar ahir el Cerdanyola per 6-0 per seguir al capdavant de la classificació en aquest excel·lent inici de Lliga. Després de guanyar la Supercopa, el primer títol de la seua història, l’equip que entrena Lluís Rodero és el màxim golejador –amb 19 gols– i el que menys n’ha encaixat –només 2–, després de guanyar el Raxoi per 8-1, a la pista de l’Alcalá per 1-5 i ahir encadenant una altra golejada a un Cerdanyola que la passada jornada va vèncer el Palau de Plegamans i que a la Lliga Catalana ja havia derrotat les del Pla d’Urgell.

Advertides per aquests precedents, les jugadores del Vila-sana van sortir a buscar el triomf des del primer minut. Amb una gran defensa i una excel·lent circulació de bola, molt aviat van arribar les primeres ocasions, encara que la portera rival, Estela Rubio, s’encarregava de desbaratar totes les que creaven les lleidatanes.Luchi Agudo i Victòria Porta van vorejar el gol, amb sengles rematades en una mateixa acció ofensiva en el minut 5 i el 8, de nou Luchi, va estavellar la bola al pal amb un llançament llunyà. La campiona del món Victòria Porta ja no va perdonar en la següent jugada i va establir l’1-0 (9’) en una excel·lent acció personal. Va vorejar de nou el gol Victòria Porta en el minut 10, en una acció personal calcada a l’anterior, però aquesta vegada la bola va sortir fora. El matx era un monòleg del Vila-sana davant d’un Cerdanyola desbordat. Però faltaven més gols per concloure’l. Hauria pogut marcar de nou Victòria Porta amb un llançament de penal, però va fallar el tret. El segon gol es resistia, com va poder comprovar Dai Silva amb un llançament al travesser en el minut 15. A la següent acció sí que va marcar Dana Antón, aprofitant un excel·lent centre d’Ana Horche, per col·locar el 2-0. I Victòria podia ampliar la distància amb un llançament que es va estavellar al pal. Així es va arribar al descans, amb un domini aclaparador a la pista que no es veia reflectit al marcador. El joc devastador de l’equip local el va acompanyar, tot just iniciar-se la segona part, l’encert que havia faltat a la primera. Als 14 segons Ana Horche marcava el 3-0 i un minut més tard Victòria Porta feia el 4-0. Faltaven 23 minuts per jugar i el Cerdanyola veia que se li farien llargs, ja que generava poc en atac i en defensa patia.La desena falta de l’equip barceloní va oferir un llançament directe a Ana Hoche, que va tirar al pal, però la madrilenya no va perdonar en la següent acció. Va rebre una passada llarga, es va plantar davant de la portera rival i la va batre amb habilitat (5-0, 30’). Fins al final del xoc, arribades contínues de les jugadores del Vila-sana, que feien disfrutar la seua afició i, en el minut 40, Flor Felamini va establir el definitiu 6-0.

L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, es mostrava content per la victòria davant del Cerdanyola. “Estic satisfet de tot l’equip. Hem tingut una exigència defensiva alta, que no ha deixat opcions al rival i la circulació de la bola també ha estat molt bé. Ens falta millorar l’efectivitat, perquè hem creat moltes ocasions, encara que després d’un 6-0 què es pot dir...”, va explicar.

Sobre el fet d’haver encadenat tres victòries en els tres primers encontres de Lliga, va apostar per la prudència. “Cal anar partit a partit. Abans del matx ja havia avisat les jugadores. Teníem al davant el Cerdanyola, que ens va guanyar a la Lliga Catalana i en la jornada anterior va vèncer el Palau de Plegamans, per això destaco que hem fet un bon treball i hem fet disfrutar a l’afició. Ara toca preparar-nos per al partit de dissabte a Mataró”, va afegir.

Sobre l’aportació dels nous fitxatges, va comentar que “aquest any tenim més rotacions i s’està demostrant que no hi ha titulars ni jugadores millors que d’altres. Som un bon equip de deu jugadores més les dos porteres i cal competir en els entrenaments per guanyar-se el lloc”.