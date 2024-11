L’Hiopos Lleida es decideix pel base islandès Elvar Fridriksson

L’Hiopos Lleida s’ha decidit per la contractació del base islandès Elvar Fridriksson, d’1,83 d’estatura i 29 anys, per cobrir la marxa de Dee Bost. El club lleidatà tenia diverses opcions a sobre de la taula i la que més els ha convençut és la de l’islandès, amb qui ja estan en negociacions. Jugador amb experiència, el base milita aquesta temporada al Maroussi grec, amb el qual disputa la Europe Cup.

El club lleidatà ha de fer front al pagament de la clàusula de rescissió, encara que fonts pròximes a la negociació assenyalen que es tracta d’una xifra assequible. Fridriksson està aportant per al seu equip una mitjana de 7,6 punts per partit a la Lliga grega, a més de 7,4 assistències. La idea de l’Hiopos Lleida és poder comptar amb ell com més aviat millor, encara que és molt poc probable que pugui estar a disposició de l’entrenador per al partit d’aquest diumenge a la pista del Baskonia. Podria estar disponible contra el Madrid, malgrat que el club valora que estigui ja en disposició d’ajudar l’equip en el matx al Barris Nord davant del Corunya, de la jornada 9, l’1 de desembre.

Elvar Fridriksson es va formar al planter del Njardvik, al primer equip del qual va debutar amb només 16 anys. Ha competit a la Lliga Universitària dels Estats Units i amb equips de França, Suècia, Lituània, Bèlgica i els Països Baixos, Itàlia, Lituània i Grècia. Al seu actual club, el Maroussi, va arribar procedent del PAOK, també grec, i la temporada 2022-23 va jugar amb el Rytas Vílnius lituà.

D’altra banda, el Força Lleida ha començat a treballar en l’organització de xarrades i formacions per a jugadors i jugadores de la base del club. Es tracta de xarrades sobre psicologia preventiva en l’esport que porten com a títol comú Més enllà dels punts. Aquestes xarrades estan enfocades a treballar la gestió dels errors i la frustració, la comunicació i el treball en equip, entre altres aspectes. En total seran 17 els equips que rebran aquestes xarrades formatives que aniran a càrrec de la psicòloga del club Noemí Bonet i s’impartiran entre l’11 i el 20 d’aquest mes. El club vol incidir en una formació completa de la base, no només tècnica i tàctica.