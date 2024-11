Roda de Berà o Manresa, rival del Lleida en el torneig

Publicat per MARC PERELLÓ Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida s’enfrontarà al vencedor del Roda de Berà-Manresa i el Mollerussa al Terrassa en la sisena eliminatòria de la Copa Catalunya, que es disputarà el dimecres 20 de novembre a partit únic després del sorteig celebrat ahir a la Federació Catalana de Futbol.

Ambdós equips van decidir el pas a la següent ronda del torneig a l’eliminar els seus rivals en la tanda de penals. El Lleida va començar el camí en la competició derrotant el Prat, en un matx que es va acabar amb empat a un, amb gol d’Adri Gené per als de Marc Garcia. Després dels 90 minuts reglamentaris, els de la Terra Ferma van superar el conjunt del Prat de Llobregat per 5 a 6 en la loteria dels penals.

Val a destacar que el Lleida va passar ronda amb cinc jugadors formats al planter. Quatre van ser titulars (Andreu Lladonosa, Òscar Rubio, el juvenil Marcel Flotats i Adri Gené) i en va sortir a la segona part un altre de juvenil, Pol Escoll.D’una forma similar, el Mollerussa va sortir vencedor a Vilafranca. Va empatar a dos i Lamin va decidir en el penúltim dels 24 llançaments de penal que es van tirar en una tanda que es va fer eterna. Ja amb el bitllet per a la següent ronda, el Lleida sap que haurà de tornar a viatjar, per jugar davant del Roda de Berà (Segona Catalana) o el Manresa (Tercera RFEF), per la suspensió del duel que enfrontava aquests dos equips i que es va parar en l’últim minut amb 0-0 al marcador pel llançament d’objectes a l’àrbitre. Un duel que està pendent de conèixer-se’n la represa.Per la seua part, l’equip de la capital del Pla d’Urgell s’enfrontarà al Terrassa, encara sense tècnic arran de la destitució de Chus Trujillo i, equip de la mateixa categoria, visitarà el dimecres 20 de novembre el Municipal d’Esports de Mollerussa amb el cartell de favorit. Un Mollerussa que com a local rebrà a la Lliga el Peralada aquest diumenge (12.00) i visitarà la jornada següent (el diumenge 17 de novembre, 12.00 hores) l’Atlètic Lleida en el duel lleidatà de la Tercera Federació, en el qual serà interessant comprovar el nivell i el límit competitiu d’ambdós conjunts per a aquesta temporada.