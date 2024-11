El lleidatà Lluís Rabaneda, reelegit a la Internacional

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Lluís Rabaneda va ser reelegit ahir com a vicepresident de la Federació Internacional de Piragüisme (ICF) per al pròxim cicle olímpic fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028, segons va informar la Federació Espanyola de Piragüisme (RFEP). L’organisme que presideix Javier Hernanz va celebrar aquest nomenament, “que subratlla el continu compromís i lideratge del dirigent pallarès amb el desenvolupament global del piragüisme” i que permetrà a Rabaneda, “després d’una destacada trajectòria al servei de la ICF”, continuar exercint “un paper clau en la presa de decisions estratègiques i en la promoció del piragüisme a tot el món”.

“Estic molt content. Això avala el treball fet aquests tres últims anys”, explicava el dirigent nascut a Llavorsí fa 52 anys i que ocupa càrrecs a la Federació Internacional des del 2004. Rabaneda va recordar també que Lleida “està molt ben posicionada” en el piragüisme internacional amb les instal·lacions de la Seu d’Urgell i Sort i va recordar que la capital altourgellenca “acollirà la Copa del Món el 2027”.Rabaneda, que ha estat vicepresident de la ICF durant els últims tres anys, ha treballat durant dos dècades a l’ens mundial, ha liderat importants iniciatives en àrees clau com el desenvolupament de programes de formació per a joves, la inclusió de noves modalitats i la promoció de la sostenibilitat dins del piragüisme. A més, la seua implicació en l’organització de Mundials i el seu treball en la integració del piragüisme en els Jocs Olímpics ha estat fonamental per augmentar la visibilitat i l’impacte d’aquest esport.

“Aquests tres anys han estat molt importants per a mi, sobretot perquè, a causa de la pandèmia de covid, el congrés del 2020 va haver de ser retardat al 2021. Aquest cicle de reelecció ha estat més aviat una continuació natural del nostre projecte, iniciat el 2021. Si mirem enrere, podem veure que tot l’equip, pràcticament al cent per cent, ha comptat amb el suport de la majoria dels països per continuar treballant junts”, va afirmar Rabaneda, que ja està preparant la pròxima cita olímpica a Los Angeles 2028.