El Vila-sana visita el Mataró amb l'objectiu de seguir en el liderat

El Vila-sana visita avui el Mataró (18.15) amb l’objectiu d’encadenar la quarta victòria i mantenir-se al capdavant de la classificació de l’OK Lliga, després d’haver guanyat els tres primers partits, amb un total de 19 gols marcats i només dos d’encaixats.

L’entrenador de l’equip del Pla d’Urgell, Lluís Rodero, va incidir que aquest bon inici no ha de fer que l’equip es relaxi. “L’afrontem com hem fet amb els anteriors. No mirem al que ja ha passat, només al pròxim encontre i la idea és mantenir el llistó al mateix nivell que vam tenir dimecres en la victòria davant del Cerdanyola”, va explicar. “Si mantenim aquest mateix ritme, aquesta intensitat i aquesta concentració, el tirarem endavant. Si no, ho passarem malament”, va advertir en aquest sentit, ja que “davant de nosaltres tots els rivals surten més motivats”.Rodero va destacar la importància de sortir concentrades en tots els partits, en una temporada en què no hi ha play-off, per la qual cosa cada punt perdut penalitza molt. “No podem relaxar-nos mai. A més, Mataró és una pista complicada. Cal sortir serioses, respectant tots els rivals i sortint a guanyar, perquè cada partit és molt important”, va afirmar.Sobre el fet que no hi hagi play-off, va explicar que “potser a l’OK Lliga masculina és bo per evitar que el Barça sigui campió al febrer, però a l’OK Lliga femenina hi ha més igualtat, hi ha cinc o sis equips que optem al títol i això farà que cap no ens puguem relaxar”.El bon inici golejador del Vila-sana li permet tenir dos jugadores entre les màximes golejadores de la Lliga, després de les tres primeres jornades. Victòria Porta està amb 6 gols i Dana Antón, amb 4.