Un derbi sense precedents

Pons Lleida i Lleidanet Alpicat disputen aquest migdia (12.15 h) a l’Onze de Setembre un partit sense precedents. Serà la primera vegada en la història de qualsevol esport que dos equips masculins de Lleida s’enfrontin entre si en una màxima categoria, la qual cosa sí que havia ocorregut entre conjunts femenins, també d’hoquei patins, quan fa dos temporades el Vila-sana i l’Alpicat van coincidir a l’OK Lliga.

Serà un duel en el qual els d’Edu Amat arriben situats a la zona de play-off i els de Jordi Expósito, amb un partit encara pendent amb l’Alcoi, com a cuers i a la recerca de la primera victòria a l’OK Lliga. Els dos tècnics van destacar el component emocional d’un derbi. “Som conscients que és un partit històric, però això és més per a l’afició, l’entorn i la província, perquè és una festa de l’hoquei lleidatà, però per a nosaltres no deixa de ser tres punts que són importants si volem ser a la zona de dalt”, va assenyalar Amat. Expósito, per la seua part, va destacar que “tinc molts jugadors de la província a l’equip que mai no han tingut l’oportunitat de jugar a l’OK Lliga amb el Lleida, malgrat creure’s amb el dret i el nivell per fer-ho, i demà –avui– podran fer-ho. Esperem que ho visquin de forma passional i puguem treure alguna cosa positiva”.El tècnic llistat no es fia de la posició que ocupa l’Alpicat, i més sent un partit de rivalitat local. “La necessitat que té de punts i la motivació extra que suposa un derbi històric el fa ser un rival encara més perillós. Hem de controlar el nostre partit i aïllar-nos de tot això. Juguem a casa i hem de ser protagonistes”, va indicar.

D’altra banda, l’entrenador de l’Alpicat, que recupera Mats Zilken, va atorgar el paper de favorit al Llista. “Som conscients que som a baix, però també que el treball s’està fent bé. Si haguéssim aconseguit algun gol més en qualsevol altre partit ara tindríem més punts. L’objectiu és fer un bon partit i per què no somiar treure aquesta primera victòria a la pista del Llista, que ens donaria molta moral,” va asseverar Expósito, que té clar on podria ser la clau del partit. “Els dos equips estem molt bé en defensa i crec que la clau podria estar en l’eficàcia en atac”, va apuntar.Els capitans respectius, ambdós lleidatans, també van destacar la importància del primer derbi. “És un privilegi per a nosaltres poder jugar un derbi, però també ha de ser un orgull per a la província que es pugui donar, que confirma la bona feina que s’està fent”, va destacar el llistat Jordi Badia, que avui actuarà de capità davant la baixa per lesió de Sergi Duch. El seu homònim a l’Alpicat, Joan Ramon Serret, va comentar que “cal remarcar el valor que té aquest derbi per a l’hoquei lleidatà, que té molt mèrit, i l’afrontem amb moltes ganes i amb la intenció de treure els tres punts, sabent que el Llista parteix com a favorit”.D’altra banda, el partit d’avui serà doblement especial per a David Ballestero, jugador de l’HC Alpicat que per primera vegada s’enfrontarà al Pons Lleida, del qual és el seu preparador físic. “No volem haver d’aguantar-lo la setmana que ve dient-nos que ens ha guanyat”, va apuntar Edu Amat, entre rialles.