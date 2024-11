L'AEM visitaun Cacereño invicte a casa

Després d’encadenar dos victòries al Recasens, amb l’aturada de seleccions pel mig, l’AEM vol allargar la bona dinàmica de resultats en la visita al difícil camp del Cacereño (12.00/Lleida En Joc), que també passa pel seu millor moment en la competició.

Si el conjunt lleidatà suma dos victòries seguides, l’equip extremeny n’encadena tres, totes les que té en Lliga, i a més a més encara no ha perdut a casa, on sumen dos triomfs i dos empats. Així, el conjunt lleidatà afronta un repte difícil, davant d’un rival que està a només un punt de la sisena posició de l’AEM (que té un partit menys), amb el qual intentarà deixar enrere les últimes derrotes per la mínima com a visitant a la Lliga, per 1-0 davant del Balears i del Vila-real.Malgrat això, el tècnic de les lleidatanes, Rubén López, va assegurar que “hem de seguir en la dinàmica de ser sòlides en defensa fora, perquè davant del Balears ho vam ser i davant del Vila-real, en el nostre pitjor partit, el rival ens va generar molt poc”. A més, l’entrenador es va mostrar “molt content” per haver recuperat Paula Ransanz i Meri Martorell, després de superar una lesió muscular i una operació d’apendicitis, respectivament. “Això ens permet tenir una convocatòria amb tot de jugadores del primer equip i tenir més opcions a la banqueta”, va explicar l’entrenador, que també espera recuperar molt aviat Mariajo i Laura Fernández, després de superar greus lesions de genoll.Sobre el Cacereño, Rubén López va destacar que “és un rival que a casa gairebé no encaixa i hem d’intentar que les centrals perdin la posició per marcar-los-hi”. “Cal controlar els detalls, perquè com en tots els nostres enfrontaments, hi haurà molts duels i haurem d’estar molt intenses i concentrades. Aquí hi haurà la clau del partit. Som equips molt semblants i haurem de ser efectives”, va afegir el tècnic que, per aquestes raons, espera “un partit molt diferent de la resta que hem jugat fins ara a fora”.