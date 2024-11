Enratxats abans del derbi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va aconseguir una victòria molt treballada davant del Peralada, i es va assegurar un lloc a la part alta de la taula del grup cinquè de la Tercera Federació. Putxi, amb un gol i una assistència en un dels dos gols que va anotar Jofre Graells, va ser el millor jugador del partit. Els del Pla d’Urgell van controlar el joc bona part del temps reglamentari, malgrat que el Peralada es va avançar amb un gol molt matiner de Gallardo en una sortida des de la cantonada dreta.

Però va ser al minut 9, i en una acció similar, quan Taffa va rematar de cap un córner servit per Putxi, que el defensa dels del Pla d’Urgell no va desaprofitar per posar l’1-1. A partir d’allà, el Mollerussa es va trobar més còmode i va tenir més la pilota en el seu poder. Lamin va avisar abans de la mitja hora en un mà a mà amb Mujica, que va enviar a córner el xut de l’atacant del Mollerussa. Els visitants van tenir opcions per tornar a marcar, però va ser l’equip de Moha el Yaagoubi el que va capgirar el marcador. Va ser a través de l’estratègia, un dels recursos que estan donant més bon resultat en els últims partits als del Pla d’Urgell, i que ja va ser clau en la victòria contra l’Escala (3-1), com quan el Mollerussa va fer el 2-1. En una falta lateral que es va encarregar de trepitjar el capità, Putxi, Jordi Pedrós va pentinar un esfèric ben dirigit però que el porter del Peralada, Aitor Mujica, va rebutjar sense saber el que passaria després. Jofre, ben atent aprofitava un rebot dins de l’àrea per posar en avantatge els del Pla d’Urgell i anar al descans amb bones sensacions i un solvent avantatge en l’electrònic.Després del pas pels vestidors, el Peralada va voler sorprendre els locals amb quatre canvis, que donaven entrada a diversos jugadors en atac d’una tacada.Els altempordanesos van guanyar presència a prop de l’àrea de Batalla, però va tornar a ser el Mollerussa, al minut 5 del segon temps, el que va ampliar el seu resultat favorable en una bona jugada individual de Zourdine Thior des de la banda esquerra i que Jofre Graells, arran de terra, culminava per fer el 3-1. Un resultat que convidava a l’optimisme amb un triomf còmode dels del Pla d’Urgell, que no comptaven amb la resposta del Peralada.Andrei, defensa del conjunt visitant, en una incursió en atac, va estar atent per batre Batalla després d’una indecisió de la defensa dels del Pla d’Urgell a la seua pròpia àrea. I, poc després de l’hora de partit, Khalid va treure un xut fort i col·locat al qual no va poder arribar Albert Batalla, per igualar el partit. En una jugada en què, després de marcar, el davanter del Peralada es va encarar amb el porter local, en una acció que no va tenir més conseqüències.El Mollerussa no va abaixar els braços després de l’últim gol encaixat, i va intentar crear espais en la defensa visitant per tornar a estar a prop de la victòria. Amb un Putxi molt centrat a donar la seua millor versió, va ser la guia per no perdre el control al centre del camp, i davant d’un Peralada que confiava a poder remuntar el partit. Els del Pla d’Urgell va fer canvis vint minuts abans del final. Van entrar Porté i Miquel, que van aportar solidesa i un altre ritme al conjunt de Moha el Yaagoubi.Lamin va estar a prop del 4-3 al minut 78, amb un xut fort i amb intenció, que Mujica va enviar a córner.Al Mollerussa no el van superar els nervis d’un partit que va arribar a dominar i que veia com podia passar de guanyar a quedar-se amb un sol punt.En una bona combinació a la zona de tres quarts, Samba va centrar. I, Putxi, sol dins de l’àrea, no va perdonar per donar la victòria als del Pla d’Urgell, que arriben de la millor forma possible al derbi de diumenge (12.00 hores) davant de l’Atlètic Lleida.

L’entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, es va mostrar “molt content” pel partit dels del Pla d’Urgell, que van sumar la quarta victòria del curs: “L’equip té la mentalitat d’anar sempre amb més ambició, per ser millor que el rival. Hem generat situacions clares i hem estat molt encertats. Estic satisfet amb la mentalitat d’aquests jugadors per voler competir davant de qualsevol context”, va assegurar Moha.

El tècnic creu que “hem controlat els moments del partit”, malgrat que el Peralada va arribar a inquietar els del Pla d’Urgell en diverses ocasions, a l’inici segon temps: “Hem estat bastant segurs. Ells han tingut tres o quatre accions en les quals ens han generat, i en què han pogut ser millors que nosaltres. Però no hem patit. No ens han generat tant com el que realment esperàvem. L’equip ha tornat a demostrar ser sòlid i segur, en defensa i en atac”, va afegir el tècnic.Moha apunta que “hi ha jugadors en un bon moment de fabricar gols o d’evitar que ens els facin. La nostra idea parteix que qualsevol jugador ha de marcar. Tant en el joc com a pilota aturada estem tenint molt d’encert. Treballem per intentar arribar moltes vegades a l’àrea rival i tenir més opcions d’aconseguir el millor resultat”, va concloure Moha el Yaagoubi, tècnic del Mollerussa, que és cinquè al grup català de la Tercera RFEF.