Marc Garcia: “Hem sabut aprofitar les oportunitats”

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, va demostrar felicitat pel joc del seu equip quan va declarar que “el partit estava per guanyar-lo a nivell anímic, i ho hem fet a l’aprofitar-nos del seu plantejament que ens ha permès trobar espais i poder sortir a la contra. També estic satisfet per haver tret petroli dels córners que ens han permès anar amb aquest avantatge”.

El tècnic també va parlar pel rendiment individual dels jugadors. “Iker i Lledó han estat magnífics, principalment sense pilota on han interpretat molt bé el partit”. Va tenir elogis també per a Òscar Rubio al declarar que “l’Òscar és un jugador que ens pot enterrar en experiència i malgrat tot sempre està disposat a ajudar, a aprendre i sempre amb bona cara. A la seua edat continua sent un gran jugador i a més pot jugar en dos o tres posicions; no és casualitat que hagi jugat més de 200 partits a Segona”. I va continuar parlant de Rubio quan va dir que “el canvi ha estat per unes molèsties al turmell, veurem com es troba durant la setmana”.Malgrat el resultat i la gran primera part, l’alzirenc va puntualitzar que “a la segona part no hem estat del tot bé, hi ha coses per corregir i en parlaré amb els meus jugadors. M’hauria agradat veure un equip més ambiciós perquè per com estava el partit hauríem pogut marcar algun gol més, encara així als defenses els he dit al descans que juguessin fàcil i no cometessin errors i això han fet”, va explicar.

Marc Garcia va dir que l’entrada d’Estacio al descans va ser per molèsties al turmell d’Òscar Rubio

Per la seua part, Iker García va afirmar que el Lleida és “el millor equip defensiu de la Lliga. Hem de treballar perquè això continuï sent així”. D’altra banda, el central Miguel Operé es va aventurar a dir que “l’equip està en el millor moment de la temporada i un equip amb el Lleida ha de ser candidat clar a l’ascens directe”.