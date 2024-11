El Lleida guanya la Penya Esportiva 3-0 en un duel que va resoldre a la primera part

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida va guanyar ahir 3-0 la Penya Esportiva i suma tres punts que li serveixen per seguir líder a l’espera dels partits pendents de Sabadell i València Mestalla, que són els únics equips que poden prendre el primer lloc a un Lleida que porta quatre victòries seguides en Lliga i on cada dia que passa fa la sensació que va assolint la seua millor versió, principalment amb símptomes com el d’haver resolt el partit d’ahir en tan sols 45 minuts. D’aquesta manera, els de Marc Garcia són l’equip que menys gols ha concedit en tota la categoria amb sis en onze jornades i sumen la segona victòria seguida pel mateix resultat en Lliga després de la victòria per 0-3 al camp de l’Europa.

El partit no va poder començar de millor manera per als locals que, en el minut 8, ja portaven tres córners a favor i precisament al tercer va arribar el primer gol que va obrir per complet el partit. Després de la centrada de Cortijo la pilota va quedar morta dins de l’àrea, Òscar Rubio va ser el més llest al recollir el rebot per centrar i trobar Solbes a la frontal de la petita, on el central només va haver de posar el cap per inaugurar el marcador 1-0. La Penya Esportiva era fidel a la filosofia de l’entrenador lleidatà Alberto Gallego malgrat el gol encaixat: pilotes llargues i joc directe. Aquest plantejament va fer que el Lleida trobés espais amb molta qualitat, i pogués orquestrar contraatacs amb facilitat, i això que ahir faltava Quadri, que complia cicle de grogues. El segon gol, però, va tornar a arribar en un córner molt ben llegit pels jugadors blaus a l’equador del primer temps. Miguel Operé va rematar de cap al punt de penal i en segona jugada va estar molt atent Fran Pérez per rematar un gol que el porter visitant va estar a punt d’aturar amb una gran intervenció però que al final va veure com el cop de cap del madrileny entrava a la seua porteria (2-0).Si el partit ja oferia espais amb l’1-0, el segon gol convidava a veure més gols i el Lleida es va aprofitar d’aquest escenari. De fet, a la mitja hora Unai Garcia hauria pogut fer el tercer després d’un tres per a un on Naranjo el va deixar sol, però l’extrem va veure com la seua definició al primer pal tocava el porter i marxava a centímetres del pal. En ple apogeu ofensiu dels lleidatans, va arribar el tercer, i aquesta vegada sí que va ser en un contraatac al minut 38. Un altre tres per a un del Lleida que va deixar Adri Gené d’esquena a porteria havent esgotat la línia de fons, però va executar bé l’única solució, que era la de fer la passada enrere on arribava corrent Òscar Rubio. El lateral, que va completar un gran partit amb dos assistències i va marxar amb molèsties, va fer la passada de la mort al segon pal, on Naranjo esperava per empènyer-la (3-0). La primera part va acabar amb la sensació que el Lleida havia mostrat les carències del joc obert dels visitants, que veien com els jugadors blaus els passaven per sobre en tots els aspectes del joc.El segon temps, marcat pel resultat, va baixar les prestacions quant a espectacle i dinamisme. Però el Lleida sabia que havia fet els deures i que només un daltabaix podia desbaratar la feina feta. De fet, l’ocasió més clara va ser per al Lleida al minut 52, aprofitant els espais de la defensa visitant. Una contra per banda dreta va deixar Adri Gené obert en banda, Adri Lledó va tallar cap a la porteria i va rebre del seu company per plantar-se només davant del porter, però va creuar massa la pilota que es va perdre, una altra vegada, a escassos centímetres del pal. De fet, passada l’hora de partit Unai hauria pogut fer el quart gol després d’una altra contra local, quan Fran Pérez es va plantar amb Unai i un defensa dins de l’àrea, però el dubte entre rematar o passar la pilota va permetre fer una passada forçada a Unai que va rematar com va poder i, tot i així, un defensor li va treure la pilota dins de l’àrea petita amb el porter superat.El partit, però, ja havia abaixat les pulsacions i només els canvis van intentar donar-li emoció. El Lleida, per la seua part, es dignava a no cometre errors mentre esperava l’oportunitat d’ampliar el marcador en contraatacs, els visitants tiraven d’orgull per intentar ficar-se en el partit de forma miraculosa i procurar no encaixar més gols. Les últimes decisions no van oferir ni més gols ni més ocasions, de fet, Marc Garcia va poder donar descans a jugadors titulars donant minuts a homes menys habituals, que van aguantar bé el resultat de la primera part per firmar un partit en el qual el Lleida el va guanyar al saber potenciar les seues fortaleses i aprofitar les debilitats del rival. A tot això, sense jugadors importants com Campins i Diego Iglesias, que eren dubte per molèsties musculars.

Els de la Terra Ferma portaven més d’un any sense encadenar quatre victòries en Lliga, curiosament, van ser les quatre jornades inicials de la temporada passada. Així mateix, actualment, ha passat en aquelles quatre jornades d’estar en play-off de descens (13è), a ocupar el primer lloc, que manté una jornada més.

Debutants en una convocatòria en Lliga

Els jugadors en edat de Juvenil Juan Pallejar i Pol Escoll van entrar per primer cop en una convocatòria en Lliga. De fet, Pol Escoll ja va tenir minuts davant del Prat, i va estar fins i tot a punt de marcar en una acció en què va poder ser objecte de penal. La incorporació dels nois del planter es va produir per les baixes per lesió de Campins, Mario i Iglesias, i per l’acumulació de targetes de Quadri, primer lleidatà a veure cinc grogues aquesta campanya.

Record per a València i l’Hoquei Vila-sana

El Camp d’Esports acollia per primera vegada des dels desastres de València un partit. I el club va voler homenatjar les víctimes fent un minut de silenci abans del partit interpretat amb música popular del País Valencià. També es va homenatjar les jugadores de l’Hoquei Vila-sana que van aconseguir el primer títol de l’entitat al guanyar la Supercopa d’Espanya el passat 20 d’octubre davant del Generali Palau a la tanda de penals.

Equip menys golejat de la categoria

Després del 3-0 d’ahir, i repetir aquest resultat en dos partits de Lliga seguits, el Lleida no tan sols és l’equip menys golejat del seu grup sinó que també ho és de tota la Segona Federació. Això sí, aquesta fita la comparteix amb dos equips més. Amb l’Eibar B del Grup 2 i amb l’Estepona del Grup 4. L’altra estadística que juga a favor dels lleidatans és que ni els bascos ni els andalusos no són, a diferència del Lleida, líders, sent ambdós segons.