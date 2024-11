La Ruta Solidària Down Horta, amb 300 participants

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Down Lleida i Granja Pifarré van organitzar ahir la tercera edició de la Ruta Solidària Down Horta, una caminada que va reunir prop de 300 participants amb l’objectiu de promoure la inclusió social i la solidaritat amb la comunitat. La cita, que s’ha consolidat al calendari de rutes de tardor, va recaptar fons per als projectes que porta a terme Down Lleida en suport a nens i joves amb capacitats diverses. L’esdeveniment, que va tenir lloc en un entorn natural de l’Horta de Lleida, va comptar amb un itinerari de 3,5 quilòmetres amb la forma del símbol de l’infinit. La ruta es va iniciar i va acabar a la Granja Pifarré, seguint camins de l’Horta amb poc trànsit de vehicles per garantir la seguretat i accessibilitat dels participants.

Així mateix, durant el recorregut, es van instal·lar cinc punts amb codis QR, a través dels quals es podia accedir a informació sobre el patrimoni històric de la zona, com la història del Batlle dels Templers i els orígens dels noms de les partides de la Caparrella i la Mariola. La Granja Pifarré va acollir després de la caminada solidària una jornada lúdica, amb música per part dels DJ de Down Lleida, un recital poètic i una classe de zumba a càrrec d’Urban Dance.