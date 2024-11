La cursa solidària Tomàs Cusiné reuneix prop de 200 participants

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cursa Tomàs Cusiné va reunir ahir prop de 200 atletes solidaris amb la Fundació Catalana de Lupus, ja que els participants van col·laborar a través dels dorsals o fent una donació directa a l’entitat, encara que també hi va haver sortejos d’obsequis, entre aquests, una samarreta firmada per Aitana Bonmatí, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. També es va sortejar una samarreta del Barça firmada per la plantilla de l’equip femení.

Els participants van tenir vals de descompte per comprar a la botiga del celler i participar en visites guiades, a més de poder participar en una degustació de vins. Quant a la competició, el guanyador de la prova de 14 quilòmetres va ser Paul Iacob (Almiramar), amb un temps de 1:05:38. Àngel Vidal (Prosan) va ser el segon classificat, entrant 5:45 del vencedor, mentre que Javier González (Garrigues Altes) va completar el podi. La prova femenina va estar dominada per Carolina Rius (KH7), amb un crono de 1:15:57. Mònica Martínez (Miralcamp Runners) va ser la segona classificada, per davant d’Helena Frutos (Joventut Atlètica d’Arbeca).

La prova de 7 quilòmetres va ser per a Pol Gaya (Albi Athletic), que es va imposar amb un temps de 28:14. A poc més de dos minuts va entrar Jordi Bernat (CC Albi) i Valentí Jové va ser qui va ocupar la tercera posició. A la categoria femenina, la vencedora va ser Aina Céster, amb un temps de 34:31. Núria Cornadó va entrar en segona posició i Isabel Alonso (Aitona) va completar el podi. La Cursa Tomàs Cusiné, que va nàixer amb l’objectiu de combinar esport, salut, naturalesa i enoturisme, i s’ha convertit en una clàssica al calendari d’atletisme lleidatà, compta amb la col·laboració de l’ajuntament del Vilosell, mentre que la gestió tècnica està a càrrec de l’Associació Esportiva Ekke.