Triomf patit de l'Artesa

L’Artesa de Segre va aconseguir una important victòria, lluitada i soferta davant del Turó Peira, un rival directe en la lluita per eludir les places de descens de categoria al final de temporada, que va derrotar per 2-1, després de remuntar un gol inicial dels barcelonins.

Els visitants, un equip elàstic que mai no va donar cap pilota per perduda, no van tenir tot just ocasionis per marcar durant una primera part que es va mantenir molt igualada i en què l’atac de l’Artesa sí que va gaudir de dos bones ocasions per avançar-se al marcador, però finalment cap de les dos no va poder acabar en gol. Amb l’empat inicial es va arribar al descans i tan sols iniciar-se el segon temps un error defensiu local va acabar amb la pilota als peus de Torres, que va rematar per batre Albert Marbà davant de l’alegria de l’afició del Turó Peira present a les grades del Municipal d’Artesa de Segre. Corria el minut 47 i encara quedava molt temps per a la reacció dels homes de Pau Prior. Aquesta va arribar a partir del minut 55. Al 68, una clara demolició d’Álex Guardia a l’interior de l’àrea del Turó Peira no va ser castigada amb penal pel col·legiat, que seguia de lluny la jugada. L’Artesa no es va intimidar i va continuar lluitant per l’empat. Al minut 84, un ràpid contraatac del conjunt local, iniciat per Albert Marbà, va acabar als peus de Nico Aires, que va marcar l’1-1 amb un fort xut creuat que es va colar a la porteria rival. L’Artesa no es va donar per satisfet amb l’empat i va continuar buscant un altre gol que li donés els tres punts. Amb el temps a punt de consumir-se, un minut abans del xiulet final, una bona jugada d’atac local va ser culminada amb el 2-1 per Sanz, que donava el premi dels tres punts al conjunt local i davant de la desesperació dels de Nou Barris, després d’un disputat i sofert partit.El triomf fa que l’Artesa pugi dos places a la classificació i ara ocupa la tretzena posició, a un sol punt del Turó Peira i a dos del Pirinaica.Així mateix, la setmana vinent l’Artsea de Segre viatjarà a Balaguer per disputar el derbi de Primera Catalana de la Noguera.

El Balaguer va sumar un bon punt en la seua visita al Singuerlin (0-0). Els de Josete van començar molt bé i van tenir una bona ocasió per marcar al primer minut de joc, que no va fructificar.

La primera part del partit va ser de joc directe, amb molts duels al centre del camp, però sense perill a les àrees, encara que el Balaguer va reclamar un possible penal per mans dins de l’àrea que l’àrbitre no va assenyalar. Per la seua part, el Singuerlin va basar les opcions d’atac en pilotes penjades que no van inquietar gaire Peguero. Així mateix, al minut 30, Morera, del Balaguer, va rebre un fort cop al cap. Va ser substituït i traslladat a un centre hospitalari de Barcelona on li van fer les proves necessàries i després va rebre finalment l’alta mèdica.A la segona part, el tècnic local va introduir alguns canvis que van donar més mossegador al seu equip en atac però el Balaguer, que també va tenir la ocasió per marcar i emportar-se el partit, va saber defensar-se amb ordre i mantenir imbatuda la porteria fins al final.

El Juneda va caure derrotat (1-2) davant del Natació Terrassa. Els de Crístian Méndez van merèixer millor resultat vistes les ocasions de gol de les que van disposar i l’actitud demostrada al camp. El Juneda va tenir la primera ocasió als peus d’Oriol Masbernat al minut 10 però el seu xut va sortir fregant el travesser. Rodríguez, al 20, va tenir una altra bona oportunitat que també es va perdre per dalt. El Terrassa va tenir la seua primera ocasió al minut 30, però Purroy va aturar la rematada de Bello. Oriol Masbernat ho va provar de nou en un xut que va sortir massa creuat al 32. En un contraatac del Terrasa poc abans del descans va arribar el 0-1. A l’inici de la segona part el Juneda va tornar a estar prop del gol en ocasions desaprofitades. Al 56 Piñot va marcar el 0-2, i va afectar la moral local, que va aconseguir atansar-se al marcador amb el gol d’Oriol Masbernat al 70 (1-2).

Pau Prior: “Hem cregut, hem lluitat i hem merescut guanyar”

A l’acabar el partit, l’entrenador de l’Artesa de Segre, Pau Prior, es va mostrar satisfet pel resultat i va dir que “era important sumar els tres punts avui davant d’aquest equip, que pressiona molt, i que si se’l vol guanyar, cal treballar sense parar i creure en la victòria fins al final.” Sobre el treball dels seus jugadors, va puntualitzar: “Nosaltres hem cregut, hem lluitat i al final hem tingut el premi que hem merescut.” A més, Prior va afegir, per acabar, que “si volem seguir en aquesta categoria cal lluitar molt i treballar fins al final de cada partit”.