El fitxatge d’Elvar Fridriksson per l’Hiopos Lleida s’ha complicat en les últimes hores i la seua arribada al Barris Nord no sembla gens clara. El Maroussi grec s’ha enrocat en les seues pretensions i no està disposat a deixar sortir el base islandès a curt termini. Les negociacions amb el club hel·lè les porta directament l’agent del jugador, que ja té un preacord amb l’entitat lleidatana fins a final de temporada.

L’operació ara mateix està paralitzada i l’Hiopos Lleida no té cap intenció de moure’s de la posició inicial. El club lleidatà ha de fer front al pagament d’una clàusula de rescissió, malgrat que fonts pròximes a la negociació van reconèixer fa dies que es tracta d’una xifra assequible.

El temps, en certa manera, juga al seu favor, ja que té dos setmanes per poder tancar el fitxatge d’un base, ja que l’equip juga diumenge a la pista del Madrid i la setmana que ve la Lliga es para per les finestres FIBA. L’objectiu és que el nou base estigui disponible per jugar l’1 de desembre l’important duel davant de la Corunya al Barris Nord, encara que l’ideal seria que pogués arribar tan aviat com sigui possible per adaptar-se als sistemes de l’equip i als seus nous companys. En aquest sentit, l’Hiopos Lleida es dona un termini de tres o quatre dies per intentar tancar el fitxatge de l’islandès. Si no és així, iniciarà contactes amb altre dels bases que tenia en cartera.

Fridriksson, de 30 anys i 1,83 metres d’altura, va ser l’elegit entre la terna de bases que tenia sobre la taula la direcció esportiva, tal com va avançar SEGRE la setmana passada. El jugador compta amb una àmplia experiència i actualment juga la Europe Cup amb el Maroussi grec.

L’internacional islandès està aportant en la competició hel·lena una mitjana de 7 punts, 6,7 assistències i 1,5 rebots per partit en 27 minuts, i és el tercer jugador més utilitzat pel tècnic. A Europa, en canvi, els seus números pugen, arribant una mitjana de 13,7 punts, 3,6 rebots i 7,3 assistències. Fridriksson, que ahir va ser felicitat pel seu club a la xarxa X pel seu trentè aniversari, va aportar aquest dissabte 4 punts, 6 rebots i 3 assistències en la victòria davant l’Aris de Salònica, que ha permès a l’equip abandonar l’última posició.

L’Hiopos Lleida es manté en el top 5 en rebots, robatoris i triples

Malgrat la seua condició de nouvingut, l’Hiopos Lleida, que diumenge va estar a punt de donar la campanada al Buesa Arena, figura al top 5 d’alguns dels apartats estadístics de la Lliga Endesa. És el segon que més pilotes recupera per partit, amb una mitjana de 10,14, només superat lleugerament pel Múrcia (10,29), i és el tercer que més triples anota, amb 10,6 de mitjana, únicament per sota de Saragossa (10,83) i València Bàsquet (10,80). En rebots es manté al quart lloc del rànquing, tant en captures totals (35,57) com ofensives (11,57), dos apartats que lidera àmpliament el València amb 45 i 20,40, respectivament. En assistències, malgrat tenir una de les posicions de base per cobrir, és setè amb 17,4.Per una altra banda, en apartats més negatius, el quadre lleidatà és el segon que més pilotes perd per partit, amb gairebé 17, i el tercer que més faltes comet, amb 24,43 de mitjana.