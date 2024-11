Jaume Betriu, segon en E3 a la penúltima prova de l'Estatal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Jaume Betriu va protagonitzar aquest cap de setmana una destacada actuació durant el penúltim assalt de la temporada 2024 del Campionat d’Espanya d’Enduro, celebrat al Motor Ranch de Cózar, a Ciudad Real. El pilot de Coll de Nargó va acabar segon en la categoria d’Enduro 3 i quart en la classificació absoluta, a poc més d’un segon del podi. Per a aquesta cita, Betriu va aparcar la seua habitual KTM 300 EXC, que ha utilitzat durant tota la temporada, i va competir amb una KTM 500 EXC-F de l’equip WP Eric Augé. Per primera vegada, la cursa va adoptar un nou format d’esprint enduro, que es va disputar un sol dia i sense el tradicional tram d’enllaç. Així, els pilots van haver de completar les especials cros, enduro i extreme test en cinc ocasions i sense ral·li, la qual cosa va exigir un important esforç. “Diumenge va ser un dia molt explosiu, amb tres especials bastant llargues que es van fer molt seguides. En les dos primeres vaig preferir no pressionar-ne gaire, ja que el terreny era molt exigent. A partir de la tercera, vaig trobar un millor ritme i vaig començar a remuntar. Malgrat un error, em vaig quedar a poc més d’un segon del podi, així que faig una valoració molt positiva del resultat obtingut”, va comentar Betriu, que es manté segon de la seua categoria.