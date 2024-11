Márquez pilotarà la Ducati oficial dimarts vinent

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

Michele Pirro, pilot provador de Ducati, va revelar en una entrevista per a GP One detalls del test de MotoGP que se celebrarà al Circuit de Barcelona-Catalunya dimarts vinent 19 de novembre i va dir que Marc Márquez s’estrenarà com a pilot oficial de Ducati i provarà la moto d’aquest any i la del 2025. I és que aquest cap de setmana, la temporada de MotoGP 2024 arribarà al final al circuit barceloní. L’última prova del Mundial havia de disputar-se a València, però les conseqüències del pas de la dana pel País Valencià van obligar a buscar un nou escenari per al desenllaç del campionat. Per tant, el traçat de Montmeló també serà la instal·lació que acollirà el primer test de MotoGP 2025. Pirro va apuntar que creu que Marc Márquez es prendrà el test “amb calma. També tindrà la Desmosedici GP24 [moto que aquest any han pilotat Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini i Franco Morbidelli] i les provarà les dos, juntament amb la GP25. Espero que pugi i digui: «Està bé, tot està una mica millor». No anirà mig segon o vuit dècimes més ràpid, no espero revolucions ni coses especials”, va dir l’italià.

Sobre la nova Ducati del 2025, Pirro va assenyalar: “Hem arreglat algunes coses per a Pecco. Així que pot ser que tingui algunes característiques que vagin en la direcció de trencadors com Bagnaia i Márquez”, va confessar el pilot provador.

D’altra banda, tant Valentino Rossi com Casey Stoner consideren que la decisió de Ducati d’elegir en el seu dia Marc Márquez i no Jorge Martín no va ser justa. Rossi, que no perd l’ocasió d’atiar Márquez cada vegada que pot, va comentar al ser preguntat sobre això a GP Racing: “Vaig pensar que Martín es vestiria de roig l’any que ve. L’elecció de Márquez és una broma.” Stoner, per la seua part, va dir que “Marc hauria pogut tenir una moto oficial en un altre equip. No crec que sigui just haver-lo elegit en lloc de Martín, que ha demostrat del que és capaç”.