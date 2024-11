Albert Cogul fa història: el lleidatà esdevé el primer espanyol paraplègic en arribar al Camp Base de l'Everest

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Albert Cogul ha fet història en convertir-se en el primer espanyol paraplègic en assolir el Camp Base de l'Everest, a 5.364 metres d'altitud. Aquesta fita, impulsada per la Fundació Sportium i liderada per CIM Project, representa un avenç significatiu en la inclusió de persones amb mobilitat reduïda en activitats d'alta muntanya i un missatge d'esperança per a aquells que s'enfronten a reptes similars.

El viatge va començar l'1 de novembre des de Barcelona. Més de 60 hores de transport, vols i camins de muntanya fins a arribar a Lukla, on el grup va iniciar el camí cap al campament base. Després de 7 etapes dividides en 9 dies i més de 30 hores de trekking, Cogul i tota l'expedició de CIM Project van arribar al seu destí el dimarts 12 de novembre de 2024.

"Agraeixo a la Fundació Sportium que hagi comptat sempre amb mi quan els he plantejat un repte. Ho hem aconseguit, som els primers d'Espanya i probablement del món en arribar fins aquí amb una cadira Joëlette", explica Albert Cogul, que destaca l'ajuda dels 18 voluntaris, entre els quals els seus dos fills, que han estat fonamentals per superar els passos més complexos.

Un trekking per fer història

El trajecte va començar amb l'arribada a Katmandú, des d'on van volar a Lukla via l'aeròdrom de Manthali, una de les pistes més perilloses del món. A Lukla va iniciar-se el trekking amb la primera etapa fins a Phakding, sota la pluja i arribant de nit. El dimarts 5 de novembre van afrontar una de les etapes més dures: 7 hores, 10 km i més de 800 m de desnivell fins a Namche Bazaar, on va destacar la capacitat de superació de voluntaris i portadors empenyent la cadira d'Albert.

Tant els habitants dels llocs per on passaven com els mateixos portadors locals quedaven atònits davant la imatge d'una persona en cadira de rodes fent el trekking del Camp Base de l'Everest, una cosa mai vista. "Sortiré a l'àlbum de fotos de mig món", expressa Albert.

A causa de l'orografia, molts trams del camí han estat impracticables per a la Joëlette: "M'ha impressionat estar a la cadira i veure com han lluitat i treballat per poder-me pujar", confessa Albert, conscient de la magnitud del repte que han realitzat i de l'esforç dels 8 portadors locals que l'han acompanyat durant tot el trajecte.

Una trajectòria de desafiaments i èxits

Albert va quedar paraplègic després d'un accident de parapent el 2016. Des de llavors ha recorregut més de 40 països en quatre continents, demostrant que no hi ha límits per a qui persegueix els seus somnis. Amb la seva autocaravana adaptada ha viscut una vida nòmada, explorant el món mentre practica esports extrems.

Entre els seus èxits més destacats es troben el podi a la Copa d'Espanya d'esquí alpí adaptat el 2022, així com les medalles de bronze als campionats d'Espanya de Sitwake el 2022 i 2024. A més, el 2021 va creuar l'Atlàntic en un veler durant 21 dies i el 2023 es va convertir en el primer paraplègic a realitzar el Camí de Santiago en bicicleta adaptada, recorrent 1.500 km en solitari des de Barcelona.

CIM Project: portant la inclusió a noves altures

Des de la seva creació el 2021, CIM Project, el Club Inclusiu de Muntanya, ha treballat incansablement per obrir camins al món de la muntanya per a persones amb diversitat funcional. Sota la direcció de la Dra. Mayte Serrat, aquest projecte ha organitzat expedicions que permeten a persones amb mobilitat reduïda gaudir i explorar entorns naturals.

Aquest èxit ha estat possible gràcies a un equip compromès i divers compost per metges, un mosso d'esquadra, un bomber, fisioterapeutes i estudiants d'INEF i psicologia, que es van unir a Cogul en aquesta extraordinària expedició. A més, sis portadors locals es van sumar a l'esforç, ajudant a transportar la cadira Joëlette especialment dissenyada perquè Albert pogués recórrer el camí cap a l'Everest.

Fundació Sportium: impulsant l'esperit de superació

La Fundació Sportium ha estat un pilar per a Albert en els seus desafiaments de superació a través de l'esport. Després de recolzar-lo en la seva conquesta del Pic Nou Creus l'any passat, la fundació no ha dubtat a sumar-se a aquest projecte.

Alberto Eljarrat, president de la Fundació Sportium, destaca que "haver donat suport a Albert en aquest repte sense precedents ha estat un orgull per a la Fundació i és el que veritablement dona sentit a la nostra missió. El seu esperit de superació i el de tota l'expedició que l'acompanya és inspirador i un clar exemple que, sigui quina sigui la teva condició, amb esforç i solidaritat pots trencar qualsevol barrera que et proposis".