Menys ingressos televisius

El Lleida CF, igual com la resta d’equips catalans de Segona RFEF excepte el filial de l’Espanyol, rebrà 7.000 euros aquesta temporada de TV3 per la compra de drets audiovisuals, segons va avançar el web futbolcatalunya.com i va poder confirmar aquest diari. A canvi d’aquesta quantitat, l’ens autonòmic català oferirà un mínim de dos partits.

La notícia no ha estat acollida amb satisfacció al Camp d’Esports, ja que el Lleida, juntament amb la resta de clubs catalans de la categoria, havia sol·licitat 35.000 euros. Segons van explicar fonts del Lleida CF, “la nostra proposta era cobrar 35.000 euros, dels quals una part era pagada per TV3 i l’altra, per la Federació Catalana de Futbol. Tot i així, al final la Catalana no aportarà res i TV3 només 7.000 per club. Una ruïna”, van sentenciar les esmentades fonts.

Jackson Quiñónez advoca en una entrevista per compartir instal·lacions com el Camp d’Esports

En un altre ordre de coses, el regidor d’esports Jackson Quiñónez va ser entrevistat al programa La Contra de Lleida en Joc i, entre altres qüestions, es va referir al conveni firmat en el seu dia amb el Lleida per a l’ús del Camp d’Esports i que actualment s’està pendent que el jutge dicti sentència, probablement aquest mes. “Volem amb el nou conveni tenir la decisió de poder decidir i que es pugui compartir la instal·lació. Aquesta sensació de pertinença dels equipaments esportius l’hem de deixar enrere”, va dir Quiñónez, que va posar diversos exemples de la política esportiva que vol seguir l’equip de govern respecte a l’ús de les instal·lacions esportives municipals. “Per exemple si el Pons Lleida necessita algun dia el Barris Nord, que l’utilitzi, si l’Atlètic Lleida o l’AEM passessin ronda a la Copa i els pot tocar el Barça o el Reial Madrid, que també puguin utilitzar el Camp d’Esports o si acollim una competició tipus Kings League i s’hi posen 5.000 persones que també es pugui utilitzar el Camp d’Esports”, va assenyalar el regidor d’esports.

Val a recordar que el Lleida, quan es va fer càrrec del club Luis Pereira, va sol·licitar la suspensió cautelar de la decisió presa pel ple municipal el 28 de gener del 2022, en el qual es va acordar rescindir per unanimitat el conveni d’ús de les instal·lacions municipals del Camp d’Esports i de l’Annex, a causa dels “greus incompliments” per part dels antics gestors, els germans Albert i Jordi Esteve.

Segons Quiñónez, “a l’actual conveni li queden un parell d’anys però es va aprovar la rescissió. No volem fer fora ningú si estan fent activitat esportiva i porten el nom de la ciutat. Seria de bojos. Volem treballar en un nou conveni”.

Joan Campins, de baixa sense concretar per una lesió muscular

El capità del Lleida CF Joan Campins pateix una lesió muscular que el mantindrà apartat dels terrenys de joc les properes setmanes, encara que el club no va especificar el període de baixa, limitant-se a indicar que serà l’evolució mèdica la que marqui el termini de la reincorporació a l’equip. D’altra banda, l’empresari responsable del Grup Morera i de l’empresa Royalverd, Eudald Morera Salis (Olot, 1965), va morir ahir als 59 anys. Fa quatre anys li van diagnosticar un càncer de pàncrees. Royalverd és l’empresa que va col·locar la gespa del Camp d’Esports.