Més de 500 corredors en la Pujada a la Seu Vella

La Pujada a la Seu Vella, la cursa popular més veterana i una de les més emblemàtiques de Lleida, complirà el 15 de desembre la 43a edició amb més de 500 participants entre la cursa de 10 quilòmetres i la caminada. Amb sortida i arribada a la plaça de la sardana de la Seu Vella, és una prova icònica que permet fer un recorregut pels llocs més emblemàtics de la ciutat.

La caminada, que es va incloure per primera vegada el 2016, començarà a les 9.00 i de moment ja hi ha més d’un centenar d’inscrits. Pel que respecta a la carrera, començarà a les 10.30, una hora abans respecte a les anteriors edicions. Entre els atletes destacats que hi participaran figura Muhammad Lamin Bah, recent vencedor a la Marató de Lleida, en categoria masculina, i la guanyadora de l’edició passada de la Pujada, Paula Mata, en dones. Per la Pujada han competit al llarg de la seua història atletes olímpics com Eliseo Martín i María Vasco.

Un any més, la prova col·laborarà amb la Marató de TV3, que estarà dedicada en aquesta edició a les malalties respiratòries. Joan Moraño, president de l’entitat organitzadora, Club Esportiu Seu Vella, i fundador de la Pujada, va recordar que només s’ha suspès dos vegades: el 2020 per la covid i el 2001 per una forta nevada, malgrat que es va recuperar el gener del 2022 i aquell any es va celebrar dos vegades.