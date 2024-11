Quatre lleidatans continuen endavant al Catalonia Open del CT Urgell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Quatre lleidatans continuen endavant al Catalonia Open-Ara Lleida, torneig puntuable per al Europe Junior Tour que s’està celebrant en les pistes del CT Urgell. Dels vuit tenistes locals que ahir van entrar en disputa, la meitat van accedir a la següent ronda.

En el quadre femení es van classificar per a quarts de final Astrid Rogés i Cèlia Torrelles, que van superar respectivament l’eslovaca Vivien Cemanova, cinquena favorita (per 6-0, 4-6 i 6-4) i a la britànica Milica Sakamoto Milojevic (7-5, 3-6 i 6-4). Al contrari, Anna Noguero va caure davant de la primera cap de sèrie, la bielorussa Aliaksandra Tryhubkina per 6-1 i 6-2, mentre que Maria Pardo (8) es va veure superada per la canadenca Milagros Helena Pastuszka per 7-6 i 6-3.

En el quadre masculí van passar Víctor Palomar, cap de sèrie número 14 i que va debutar en el torneig derrotant amb solvència Izan Bofarull per 6-1 i 6-3, i Álvaro García, que va tombar el bielorús Denis Baskin per 4-6, 6-3 i 6-0. Van caure Martí Franco, davant d’Óscar Darder per 6-3 i 7-5, i Bruno Melé, davant del romanès Luca Daraban per 7-6 i 6-3. Una de les sorpreses va ser l’eliminació del número u masculí, l’ucraïnès Andriy Maksumenko, davant del japonès Kaito Tokukura, procedent de la prèvia.