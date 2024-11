El Cadí vol allargar la bona ratxa després de l'aturada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu torna avui (20.00 hores) a la competició després de l’aturada per seleccions, amb el repte de donar continuïtat a la bona ratxa de resultats, després d’encadenar tres victòries en els darrers tres partits, que li han permès situar-se a la setena plaça de la classificació, amb un balanç de 3-2. El seu rival, a domicili, serà el Gran Canària, que arriba al xoc amb el mateix balanç, a la novena plaça, i serà el primer repte per a les urgellenques en una setmana de dos partits, que culminarà diumenge rebent el potent València.

La gran novetat per al xoc és que Laia Raventós, que va tornar al club fa poques setmanes després d’un any apartada de les pistes, “està disponible per jugar”, segons va reconèixer el tècnic de les urgellenques, Isaac Fernández, que ja la va fer entrar-se a la convocatòria en l’últim partit, davant del Gernika (65-62), malgrat que no va tenir minuts. Tanmateix, va reconèixer que “vull parlar amb ella per veure quines sensacions ha tingut i si al partit es dona, jugarà, però sempre hem dit que no tenim pressa i que volem que estigui segura per tornar”.

L’entrenador també va considerar que l’aturada ha servit perquè l’equip tingui “un descans necessari” i va assenyalar que “la Lliga està com l’any passat, tothom pot guanyar i perdre contra tothom”.

Sobre el Gran Canària, Fernández va apuntar que “és un equip que ho està fent molt bé i que, amb un calendari més exigent que el nostre té el mateix balanç que nosaltres i és una cosa que té molt de mèrit, sense menystenir el nostre treball”.

El conjunt canari va descendir esportivament la campanya passada, però es va mantenir al comprar la plaça del Barça CBS, l’anterior equip d’Isaac Fernández, que espera “un partit difícil, davant d’un rival que juga amb ritme, anota punts i que has de guanyar diverses vegades perquè se sap reposar”.