Cauen després del descans

L’Alpicat va tutejar el Liceo en una primera part en la qual es va avançar al marcador i va estavellar tres boles al pal, però va acabar sucumbint davant del potencial d’un dels “grans” de l’OK Lliga, que va capgirar el marcador abans del descans, per sentenciar el partit (1-5) en una segona part en la qual no va donar cap opció als del Segrià.

L’equip gallec arribava a Alpicat ferit, amb tres derrotes en sis partits que l’han allunyat de la part alta de la taula i advertit d’un rival que, si bé encara no coneix la victòria a la Lliga, ha sumat tres empats contra rivals de nivell, com el Caldes, Reus i, diumenge passat, el Pons Lleida, en l’històric derbi lleidatà. De sortida, l’equip de Jordi Sito Expósito va sorprendre el de Juan Carlos Copa que, durant molts minuts, va arribar a mostrar-se visiblement incòmode sobre la pista del pavelló Antoni Roure.

Malgrat que el Liceo va intentar imposar el seu ritme, es va trobar amb dificultats per arribar a la porteria defensada per Xavier Bosch i les primeres ocasions van ser per a l’Alpicat. Miquel Serret només va necessitar un minut per posar a prova Martín Rodríguez i, al minut 3, Iago Vázquez va estavellar un llançament al pal, al qualva respondre César Carballeiraamb una excel·lent rematada que es va trobar amb una gran parada de Xavier Bosch.

El premi a la valentia i l’atreviment dels lleidatans va arribar amb l’1-0, marcat per Iago Vázquez amb una gran rematada. Però la sort no va acompanyar l’equip local, que amb prou feines va poder mantenir aquest avantatge durant uns segons, ja que a la primera acció que va disposar el Liceo, César Carballeira va establir l’empat amb una rematada que va superar Bosch.

El gol no va afectar l’Alpicat, que va mantenir la seua aposta per buscar el primer triomf de la temporada davant d’un rival d’un gran nivell. Va tenir ocasions l’Alpicat per tornar a marcar, però les rematades de David Ballestero al minut 11 i de Jan Munné al 13 es van estavellar als pals de la porteria gallega. En canvi, al minut 19, Nil Cervera, amb una rematada llunyana, imparable per a Xavier Bosch, posava l’1-2 al marcador. Aquesta vegada l’Alpicat sí que va acusar el cop i, a menys de tres minuts perquè arribés el final de la primera meitat, Martín Ciocale va marcar l’1-3 amb el qual es va arribar al descans.

L’Alpicat va afrontar la segona part amb un pla, recuperar el control del joc, continuar sent perillosos en atac i buscar un segon gol que els posés de nou en el partit, ja que tenia molts minuts al davant i les sensacions de la primera havien estat excel·lents. Però el Liceo va dinamitar el pla en pocs minuts. Ciocale va tornar a colpejar la moral de l’equip local amb un 1-4 (29’) que elevava l’objectiu de l’Alpicat a la categoria de gesta. I l’equip gallec, a aquestes altures, ja se sabia superior i havia tancat totes les possibles vies d’accés dels lleidatans cap a la seua porteria.

Amb més cor que fe, l’equip de Sito Expósito intentava posar en un compromís el porter gallec, però les contres del Liceo eren perilloses i l’encert seguia lluny del punt de mira dels lleidatans. Al minut 34 l’Alpicat va tenir la seua millor ocasió amb una doble rematada de David Ballestero i de Marc Vázquez, que el porter visitant va desviar amb encert.

L’arbitratge tampoc no va ajudar. Una mica permissiu amb els gallecs i primmirat amb els locals, va arribar la dècima falta de l’Alpicat. Franco Ferruccio va errar el llançament, però els lleidatans continuaven necessitant un gol que no va arribar. Sí que va tornar a marcar el Liceo, que va anotar l’1-5 amb un llançament de Nil Cervera al 47, que tancava un marcador massa voluminós per als mèrits que va fer l’Alpicat.

L’entrenador de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito, va lamentar que la bona primera part del seu equip no va tenir el premi que mereixien. “Crec que la nostra primera part ha estat molt bona. L’1-0 feia justícia al que estava passant a la pista i després ells han aconseguit empatar molt ràpid, però crec que nosaltres no ens n’hem ressentit gaire, hem generat moltíssim, el Liceo estava molt incòmode, hem fet tres pals i en el nostre millor moment han marcat en una contra l’1-2. Aquí sí que ens hem quedat una mica tocats i ens ha caigut l’1-3, que ens ha fet molt mal, perquè a més ha estat un regal nostre. En la segona part ja ens ha costat moltíssim, hem sortit amb la idea d’anar a poc a poc a veure si marcàvem el segon gol i els fèiem patir, però ells i la primera que han tingut han fet el quart i aquí ja hem tirat de cor i no hem tingut opció”, va explicar Expósito.

Va reconèixer que a mesura que augmentava la diferència l’equip ho acusava. “Hi ha hagut un moment que mentalment ens ha costat. És que realment en la primera part hem tingut molt poc premi per al joc que hem fet i això als jugadors els ha pesat, però és que hem de saber contra qui estem jugant, tot un Liceo. En la primera part del matx hem estat superiors però el marcador no ho ha reflectit. No hem sabut fer el partit que ens interessava”, va concloure el tècnic de l’Alpicat.