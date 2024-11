Fita històrica a l'Everest: un lleidatà, primer europeu amb paraplegia a arribar al Camp Base

Albert Cogul, acompanyat a l’arribar al Camp Base de l’Everest, on va culminar el seu repte històric a l’Himàlaia.

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’esportista lleidatà amb mobilitat reduïda Albert Cogul va culminar amb èxit una fita històrica dimarts, al convertir-se en el primer europeu amb paraplegia a assolir el campament base de l’Everest, a 5.364 metres d’altitud. Un equip de més de 30 persones, inclosos els seus dos fills, Àngel i Daniel, van participar en la travessia, impulsada per la Fundació Sportium en el marc del CIM Project. Tot l’equip va tenir un paper fonamental perquè Cogul pogués travessar els passos més difícils de l’ascensió en la seua cadira de rodes, d’un model especial anomenat Joëllete.

El viatge va començar l’1 de novembre sortint de Barcelona fins a arribar a Lukla, on el grup va iniciar el camí cap al campament base. Allà van començar set etapes, dividides en nou dies i més de trenta de trekking, per assolir el Camp Base de l’Everest.

Un grup de portadors locals van acompanyar Cogul durant el repte, inclòs en el CIM Project

Tant veïns com els mateixos portadors locals quedaven atònits davant de la imatge d’una persona en cadira de rodes fent la ruta, una cosa mai vista. “Seré a l’àlbum de fotos de mig món”, va expressar Cogul, que va agrair el suport de la Fundació i dels 18 voluntaris dins de l’equip per aconseguir el repte.

A causa de l’orografia, molts trams del camí van ser impracticables per a la Joëlette. “M’ha impressionat ser a la cadira i veure com han lluitat i barallat per poder pujar-me”, va confessar, conscient de la magnitud del repte que van portar a terme els vuit portadors locals que el van acompanyar durant tot el trajecte.

Cogul va nàixer a Barcelona però es va establir a Lleida el 1991. El 2016 va quedar paraplègic en un accident de parapent i des d’aleshores ha recorregut més de 40 països en quatre continents, explorant el món i practicant esports extrems de tot tipus.