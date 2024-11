El lleidatà Álvaro García, a quarts del Catalonia Open

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El jugador lleidatà Álvaro García, del RCT Barcelona, que s’entrena al CT Urgell, es va classificar ahir per als quarts de final al torneig Catalonia Open-Ara Lleida que es disputa a l’Urgell. Va aconseguir la classificació al derrotar Gerard Sawatzki per 6-3 i 6-4. En canvi, Víctor Palomar, del CT Lleida, va perdre amb el xinès Jinhong Yang per 6-4 i 6-1. En dobles, van passar ronda, amb les seues respectives parelles, Anna Noguero, David Sánchez i Víctor Palomar.