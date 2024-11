El Catalonia Open, sense lleidatans en individual

Astrid Rogés no va poder superar ahir la ronda de quarts.

El Catalonia Open-Ara Lleida, puntuable per al circuit Europe Junior Tour que es disputa a les pistes del Club Tennis Urgell, ja té definides les semifinals individuals, en les quals no hi haurà cap representant lleidatà al caure ahir els tres que quedaven en joc, Álvaro García, Astrid Rogés i Cèlia Torrelles.

García, jugador amb llicència de l’RCT Barcelona que s’entrena amb el centre de tecnificació del CT Urgell, es va quedar a les portes de les semifinals al perdre contra Ian Barroeta, tercer favorit, per un doble 6-3. En el quadre femení, Rogés (CN Lleida) va caure davant d’Olivia Poinsot per 6-2 i 6-4, i Cèlia Torrelles (CT Lleida) davant Alexia Paula Bastos-Sousa, segona cap de sèrie, per 6-3 i 6-1.

Les semifinals masculines enfrontaran, d’una banda, Aleix Escofet (16) contra Barroeta (3) i, per l’altre, el xinès Jinhong Yang (4) contra Yago Castellanos, mentre que en el quadre femení s’enfrontaran la bielorussa Aliaksandra Tryhubkina, màxima favorita, i Olivia Poinsot, i Maria Parés contra Alexia Paula.

Ahir també van quedar configurades les finals de dobles, en les quals Víctor Palomar serà l’únic representant lleidatà, ja que David Sánchez i Anna Noguero van caure eliminats. El jugador del CT Lleida, formant parella amb Yago Castellanos, va aconseguir l’accés a la gran final després de derrotar la parella formada pel romanès Paul Ghimbasan i l’espanyol Marc Schulz per 4-6, 6-1 i 10-1. Palomar i Castellanos, que a quarts havien eliminat els màxims favorits, els romanesos Darius Dorin i Serban Rus Apan (6-1 i 6-4), jugaran pel títol contra l’espanyol Sergio Paulo Bastos-Sousa i el portuguès Gonçalo Pereira, caps de sèrie número 7.

Avui, a partir de les 10.00 hores, es disputaran les semifinals individuals i les finals de dobles.