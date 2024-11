El CB Bellpuig aposta per la psicologia en l'esport

Cada vegada més els clubs i els esportistes cuiden la salut mental tant com els aspectes físics i tècnics. El Club Bàsquet Bellpuig compta per segona temporada amb un psicòleg esportiu que imparteix xarrades a jugadors, tècnics i famílies ja que, com explica el president del club, Sergi Martí, “és una figura que hauria d’estar en tots els clubs”, independentment de si són grans o petits o competeixen en esport professional, amateur o de base.

“La passada temporada vam decidir incorporar el psicòleg Pol Sellés i hem continuat en aquesta perquè tots estem molt contents i s’estan complint els objectius que ens havíem marcat. Volíem ajudar els entrenadors a gestionar situacions o conflictes amb els jugadors, també aquests i també les famílies, perquè molts conflictes a la grada són per culpa dels pares.” El CB Bellpuig té 17 equips amb 200 jugadors i un sènior masculí a Primera Catalana i un segon sènior i el femení a Primera Territorial.

Pol Sellés, de 36 anys, és psicòleg esportiu i professor d’educació física i coincideix amb Martí en el fet que “la nostra és una figura important en l’esport”. Veu que en els jugadors apareix “la frustració, o perquè no juguen o perquè no encerten. Hi ha molta por de l’error, quan és una cosa que forma part de l’esport”.

Els entrenadors necessiten “eines per saber gestionar situacions adverses o de gestió de grup”, mentre que les famílies poden confondre el seu paper. “No han de fer d’entrenadors, perquè no és un rol adequat per a ells. Cal fer-los veure que el seu paper de pare i mare és molt important per al desenvolupament dels seus fills”, afegeix.

Explica que “ens marquem objectius equivocats, perquè l’important, més que guanyar, és passar-ho bé i desenvolupar-se com a jugador. Si et centres tan sols a guanyar és quan apareix l’estrès o la frustració” i defensa que “el treball psicològic, tant en l’esport com en la vida, no ha de ser només quan hi ha un problema. També té un aspecte de prevenció i formació” i celebra que cada vegada més esportistes d’elit admetin que tenen problemes de salut mental, perquè “normalitza” aquest treball tan important.