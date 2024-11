Emma Carrasco es penja tres ors per obrir l'Estatal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Emma Carrasco va ser ahir la gran protagonista femenina en la primera jornada del Campionat d’Espanya d’Hivern de Madrid, disputat en piscina curta, ja que es va penjar tres medalles d’or, en 200 braça i en els relleus 4x50 i 4x200 lliure, juntament amb les seues companyes del Sant Andreu. A més, el seu triomf en la prova individual li va atorgar un bitllet per al Mundial de Budapest d’aquí a unes setmanes, per al qual ja tenia assegurada una plaça en els 200 i 400 estils després de la seua bona participació en els Jocs Olímpics. Ahir, amb un triomf còmode a la final dels 200 braça (2:22.84), va rebaixar la mínima mundialista de la prova i es va assegurar la participació en tres modalitats en el Mundial que arranca el 15 de desembre.

La lleidatana del CN Sant Andreu, que complirà 19 anys al desembre, va rebaixar en més de mig segon la marca exigida –2:23.38– per la Federació Espanyola per nadar al Duna Arena de Budapest, al davant de Maria Romanjuk (CN Terrassa), que va ser plata amb un 2:24.56, i Aina Fernández (CN Sant Andreu), tercera (2:26.45).

Jordi Carrasco, de l’INEF, va ser desè en 400 estils amb tan sols 16 anys i Teixidó i Marsol també van debutar

El seu or en 200 braça va ser el segon de la jornada per a la lleidatana, perquè en l’última prova del matí va aconseguir el primer, com a part del relleu 4x50 lliure femení. L’equip del Sant Andreu, format per Ainhoa Campabadal, Naiara Sobreviela, Àfrica Zamorano i la mateixa Carrasco es va imposar (1:41.78), al davant del Real Canoe i el CN Sabadell. Tres de les quatre integrants del quartet i Carla Carrón –al lloc de Sobreviela– van repetir or en el 4x200 lliure (7:57.72), al davant del CN Barcelona i la CE Mediterrani.

D’altra banda, tres nadadors de l’INEF Lleida van participar ahir en el campionat. Jordi Carrasco, germà d’Emma, va ser dècim en els 400 estils, malgrat només tenir 16 anys, mentre que Aleix Teixidó va quedar el 41 en 800 lliures i Bernat Marsol va ser el 64 en 100 papallona.