Laura Peña, exjugadora del Cadí: "Vaig deixar el bàsquet per supervivència"

Laura Peña, jugadora del Cadí la Seu durant quatre temporades i que fa poques setmanes va anunciar la seua retirada definitiva del bàsquet amb 25 anys, va concedir una entrevista a 3Cat en què va reconèixer que “vaig deixar el bàsquet per supervivència”. “El cos no em responia, no sabia què em passava ni tampoc quin era el problema”, va admetre Peña, que va revelar que va començar a tenir símptomes d’ansietat al Cadí i que es va arribar a “sentir un frau”.

“La decisió ha anat arribant amb els mesos. I va ser per supervivència: vaig arribar a un punt on el cos no responia, mentalment estava esgotada i no trobava solucions: no sabia què m’estava passant”. "Els meus últims mesos eren una contradicció constant: sé que el que estic fent no està bé però igualment ho seguia fent. El meu comportament obsessiu compulsió em provocava angoixa i depressió i n’era conscient, però ho havia de seguir fent”, explica Peña a l'entrevista.